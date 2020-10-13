سريان بطاقة الرقم القومي شرط الحصول على تذكرة المترو والقطارات مجانا

أعلنت هيئة السكة الحديد وشركة مترو الأنفاق، عن صرف تذاكر وسائل النقل، ومنها قطارات المترو والسكة الحديد، مجانا لكبار السن، لمن هم فوق الـ70 عاما، فيما يتم صرفها بتخفيضات تصل إلى 50% لمن هم فوق الـ60 عاما، مشيرة إلى أن التذاكر تصرف بموجب بطاقة الرقم القومي، مؤكدة أن سريانها شرط أساسي في صرف التذاكر مجانا، وفى حال عدم توفر ذلك لن تصرف التذاكر.

وترصد "الوطن" كيفية استفادة كبار السن بهذا التخفيض خلال استقلالهم قطارات مترو الأنفاق كالتالي:

1- مترو الأنفاق خصص شباك حجز بالمحطات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

2- يقدم المستفيد بالدعم بطاقة الرقم القومي الخاصة به إلى صراف التذاكر، الموجود على شباك الحجز؛ لاستقلال قطارات المترو.

3- إذا كان المستفيد فوق سن الـ60 عامًا، يحصل على تذكرة المترو بقيمة 50 قرشًا؛ لاستقلال أي عدد من محطات المترو، وإذا كان فوق سن الـ70، يحصل عليها مجانا؛ لاستقلال أيضا أي عدد من المحطات.

4- لابد أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وغير منتهية.

5- يحصل كبار السن على هذا الدعم بموجب بطاقة الرقم القومي.

ومن المقرر أن تصل تخفيضات اشتراكات كبار السن بمترو الأنفاق إلى 97.8% لثلاث مراحل، بعدد 25 محطة، و98.5% لأربع مراحل، بعدد 39 محطة.

وتصل التخفيضات ربع السنوية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 98.8%، لثلاث مراحل بـ25 محطة، و 98.5% لأربع مراحل بـ39 محطة، وقيمة التذكرة العادية الخاصة بهم 50 قرشًا.

بينما تصل نسبة التخفيض في الاشتراكات ربع السنوية لكبار السن إلى 92.5%، لأربع مراحل بـ39 محطة.

وترصد "الوطن"، تخفيضات تذاكر القطارات لكبار السن وذوى الإعاقة ومرافقيهم خلال رحلاتهم اليومية كالتالى:

1- تمنح السكة الحديد تخفيضًا بنسبة 75% للقطارات العادية، و50% على تذاكر القطارات المكيفة الدرجة الأولى والثانية والـ"vip"، وكذلك الروسية، من إجمالى قيمة التذكرة الكاملة لذوي الإعاقة.

2ـ على الراكب "صاحب الإعاقة" أو مرافقه، تقديم إثبات الشخصية الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها بالمحافظات، إلى الجهة المختصة بقطع التذاكر.

3- يمكنهم ركوب القطار بدون حجز.

4- عليهم إطلاع صراف التذاكر على بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، للتأكد من أحقية المعاق فى التخفيض الممنوح له، مع تسجيل رقم إثبات الشخصية الصادر من وزارة التضامن على التذكرة، وكذلك التأكد من إثبات المرافق على إثبات الشخصية بتلك البطاقة.

5- فى حالة وجود راكب يحمل تذكرة بتخفيض ذوي الإعاقة، ولا يحمل إثبات الشخصة الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي، يتم تحصيل فرق الأجرة حسب درجات السفر والغرامة المقررة.

6- وفى حالة وجود تذكرة مع المرافق وهو غير مسجل على إثبات الشخصية الخاص بالمعاق، تحصل فرق الأجرة منه حسب درجة السفر مع الغرامة المقررة.

7- تصرف التذاكر مجانا لأى قطار لكبار السن لمن هم فوق الـ70 عاما، وبتخفيضات تصل إلى 50% لمن هم فوق الـ60 عاما بموجب بطاقة الرقم القومي.