مصرع شاب وإصابة 4 في تصادم سيارة بعمود إنارة في أسيوط

لقي شاب مصرعه وأُصيب 4 آخرون في حادث تصادم سيارة ملاكي بأحد أعمدة الإنارة على طريق "ديروط - صنبوا" الزراعي، بمحافظة أسيوط، تم نقل جثة المتوفي والمصابين إلى المستشفيات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديروط بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة، أول مدخل طريق "صنبوا" الزراعي، بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم (ي ج د 4576)، بأحد أعمدة الإنارة، مما أدى إلى عن وفاة أحد مستقلي السيارة، وإصابة 4 آخرين.

وأسفر الحادث عن مصرع "فارس حمادة فايز"، 21 سنة، وتم نقل جثته، بواسطة سيارة إسعاف، إلى مستشفى ديروط المركزي، حيث تم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

كما نجم عن الحادث إصابة كل من "كريم مصطفى سلطان"، 20 سنة، تم نقله بواسة الإسعاف إلى مستشفى القوصية، فضلاً عن إصابة 3 آخرين، تم نقلهم بمعرفه الأهالي إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم رفع السيارة وإزالة أثار الحادث، وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية، وإخطار الكهرباء لتقدير التلفيات، وإلزام السائق بتكاليف الإصلاح، كما تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية.

وكانت "الوطن" قد حذرت من سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، في تقرير نشرته الصحيفة مؤخراً، بعنوان: "بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور.. طرق أسيوط تصطاد ضحاياها".

وأعرب العديد من أبناء أسيوط عن استيائهم من سوء حالة الطرق بالمحافظة، وفي مقدمتها الطريق الصحراوي الغربي، وطريق "القاهرة – أسوان" الزراعي، وكذلك طريق "أسيوط - البحر الأحمر"، الذى يُطلق عليه اسم "طريق الموت"، وغيرها من الطرق الصحراوية والزراعية بالمحافظة.