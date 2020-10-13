ضبط 7 أطنان دجاج ولحوم وكبدة فاسدة في حملات بالشرقية

شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة الشرقية حملات تفتيشية موسعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال الساعات القليلة الماضية، أسفرت عن ضبط 7 أطنان من اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية، تنوعت ما بين لحوم حمراء ودواجن وكبدة، في الوقت الذي أكد فيه محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق.

ووجه محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري، الدكتور محمد بركات علي، بتكثيف الحملات على محلات الجزارة، وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ، ومحلات بيع وتصنيع الأسماك، بغرض ضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، أكد مدير مديرية الطب البيطري، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية، بالاشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، شنت عدة حملات تفتيشية لضبط أسواق اللحوم والأسماك بمركزي ديرب نجم وأبوحماد ومدينة الزقازيق.

وأضاف أن هذه الحملات اسفرت عن تحرير 5 محاضر مخالفة، وضبط 5 أطنان و687 كيلوجرام أجزاء دجاج، وطن و542 كيلو لحوم مجمدة، و60 كيلو كبدة بها تغير في خواصها الطبيعية، مشيراً إلى أنه تم سحب عينات من المضبوطات لتحديد مدى صلاحيتها، وتم تحرير المحاضر اللازمة بمعرفة الطب البيطري.

كما أشار مدير الطب البيطري بالشرقية إلى أنه في إطار حالة الرصد الوبائي النشط للأمراض الوبائية والمعدية، للاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية، والاستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة، لاحتواء البؤر والحد من انتشارها، تواصل المديرية حملاتها الموسعة للتقصي الوبائي النشط والتوعية بالأمراض الوبائية والمعدية.

وأوضح أن الحملات، التي بدأت اعتباراً من أول أغسطس الماضي، وتستمر حتى منتصف أكتوبر الجاري، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن إجراء التقصي والتحري في نحو 1260 منزلاً، بنحو 90 قرية، وإجراء 24 حملة بالأسواق، وسحب 869 عينة للفحص المعملي، لإجراء الاختبارات التشخيصية المعملية بمعرفة الأطباء البيطريين في وحدة "الإبيديميولوجي" بالمديرية.