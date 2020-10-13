الخطيب يرافق بعثة الأهلي في المغرب

تغادر القاهرة، في الثالثة عصر اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، متجهة إلى الدار البيضاء، على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة الوداد المغربي، المقررة إقامتها يوم السبت المقبل، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي، وتضم جميع اللاعبين المقيدين بالقائمة الأفريقية بما فيهم صالح جمعة، الذي تغيب عن كل رحلات الفريق الأفريقية في الموسم الحالي، بقرار من السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق.

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