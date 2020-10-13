تجديد حبس متهم بقتل بائع خردة بقليوب 15 يوما.. وجهود مكثفة لضبط شريكه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة قليوب، حبس سائق "توك توك"، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل بائع خردة وسرقته، إذ اعترف المتهم، بأنه يوم الجريمة استعان بصديق له يمتلك "توك توك"، وطارد المجني عليه، واستوقفوه أمام المواطنين، وقام بذبحه ثم هرب، بهدف الانتقام.

واستعجلت النيابة العامة، تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه، ومن المرجح أن يتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية خلال الأيام المقبلة، فيما تكثف أجهزة الأمن، جهودها للقبض على المتهم الهارب الذي كان يقود التوك توك، بعد تحديد هويته، إذ تبين أنه اشترك فى الجريمة مع المتهم المقبوض عليه.

وكان بلاغا ورد إلى مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بحدوث مشاجرة ومتوفي بدائرة المركز، والعثور على جثة بائع خردة، مُقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، وبها جرح طعني، وما قرره شاهدي رؤية، أنه أثناء سير المجني عليه بالطريق، توقفت مركبة "توك توك" بجواره، وترجل منها شخص مجهول، وحدثت بينهما مشادة كلامية، على إثرها تعدى ذلك الشخص عليه بالضرب بسلاح أبيض؛ فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وهرب صحبة قائد المركبة تم تشكيل فريق من ضباط مباحث الجنائية والامن العام بالتنسيق مع مباحث القاهرة .

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطليّن، مُقيمان بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، مقررا أنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها عليه بسلاح أبيض "مطواة"؛ فأحدث إصابته التى أودت بحياته وهرب.

وبإرشاده، ضبطت مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة، أسفل مسكن المتهم الثاني، وكذا السلاح المستخدم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.