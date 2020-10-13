أكياس دم وبلازما منتهية الصلاحية داخل مستشفى خاص بفاقوس

أسفرت حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة الشرقية، بمشاركة مفتشي العلاج الحر في الإدارة الصحية بمركز فاقوس، عن ضبط كمية من أكياس الدم و"البلازما"، منتهية الصلاحية، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة فاقوس.

وأعلن وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور هشام شوقي مسعود، اليوم الثلاثاء، أن الحملة تمكنت من ضبط 2 كيس دم، و4 أكياس بلازما، تبين أنها منتهية الصلاحية، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بشأن المخالفات المضبوطة، بأرقام 6913 و6914 لسنة 2020، جنح مركز شرطة فاقوس.

وأكد أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، وفي إطار خطة مديرية الشئون الصحية لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية والخاصة، وضبط أي مخالفات بها، حرصاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأكد "مسعود" استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية، لمراقبة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، وشدد على ضرورة "الضرب بيد من حديد" على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي العلاج الحر، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفرق الطبية المشاركة في الحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا، قامت بتجريع 14 ألف و779 مواطناً في جميع القرى المستهدفة بمختلف مراكز المحافظة، ضمن حملة القضاء علي البلهارسيا، والتي بدأت منذ بداية الأسبوع الماضي، وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، ليرتفع إجمالي المواطنين الذين تناولوا هذه الجرعات، إلى 54 ألف و342 موطناً، على مدار 9 أيام، بإجمالي يقارب 422 ألف قرص علاجي حتى الآن.