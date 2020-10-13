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ضبط 8 منشآت بيطرية بدون تراخيص في حملة بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
06:20 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
مديرية أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

شنت شرطة المسطحات المائية بالقليوبية حملة موسعة، اليوم، للمرور على المنشآت البيطرية فى القناطر الخيرية وقليوب، أسفرت عن ضبط 8 منشآت تدار بدون تراخيص.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد ياسر منصور، مدير شرطة المسطحات يفيد بتنظيم حملة استهدفت المنشآت البيطرية، أسفرت عن ضبط 5 شركات لتجارة الأعلاف والأدوية البيطرية بدون تراخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

كما ضبطت الحملة 3 عيادات بيطرية تدار بدون طبيب بيطري، بالمخالفة للقانون، وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت مباحث التموين قد ضبطت، في وقت سابق، المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بنطاق مركز القناطر الخيرية، وتجميعه كميات من السلع الغذائية بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدا لبيعها بالأسواق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 

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