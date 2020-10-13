"أمسك حرامي".. حملة لمياه قنا تكشف 13 واقعة تعدٍ على الخطوط

شنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، حملة مكبرة، اليوم، لضبط التعديات على خطوط المياه، أسفرت عن تحرير محاضر وغرامات للمخالفين في مدن وقرى المحافظة.

وحررت الحملة 649 مخالفة تنوعت بين التعدي على الخطوط وعدم سداد المستحقات في النشاط المنزلي والتجاري والصناعي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفى فرع قوص حررت الحملة محاضر وغرامات لبعض المقاهي والمحلات التجارية، لرش المياه فى الشوارع، كما كشفت عن وجود 13 حالة تعدٍ على الخطوط بقريتي "الخرانقة وخزام".

وفي المدينة الصناعية بنجع حمادي بمنطقة "هو" الصناعية تمكنت الحملة من ضبط 11 مصنعًا مخالفًا وتحرير محاضر وغرامات لبعض المخالفين، وقال محمد جلال، رئيس الشركة، إن الحملة جاءت بهدف كشف التعديات علي شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وطالب المواطنين المخالفين بسرعة تقنين أوضاعهم واتباع الإجراءات القانونية في توصيل مياه الشرب من خطوط الشركة، بدلا من التعرض للغرامة المالية الكبيرة.

ولفت إلى أن الشركة وفروعها تستقبل المواطنين يوميا للتصالح، مؤكدا أن الشركة تعمل على توصيل المياه الشرب إلى كل المناطق بصفة مستمرة من خلال مرشحات ومحطات نيلية.