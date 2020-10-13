التعليم: سعر ساعة فني اللحام يصل لـ150 دولارا في بعض التخصصات

قال عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التعليم، إنّه جرى تغيير 50% من مناهج التعليم الفني، وعند اكتمال هذه التطورات سيخرج من القطاع الفني شباب عاملين جاهزين للسوق العالمي وليس المحلي فقط.

وأضاف بصيلة، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنّ القطاع الخاص يتعاون مع الوزارة، في مسألة التعليم المزدوج والمدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تقوم على شراكة ثلاثية بين الطالب، وولي أمره، والقطاع الخاص، حيث يعمل على تدريب الطلبة بمقابل مادي، والأهم، الاعتماد الدولي لشهادة الدبلومة التي يحصل عليها الطالب، وتتاح له الفرصة للتقدم لكليات تكنولوجية بعد التخرج.

ونوه بأنّ سعر ساعة فني اللحام يصل إلى 150 دولارا في بعض التخصصات، خاصة اللحام تحت المياه، فيما علقت مقدمة البرنامج: "الإقبال هيبقى تاريخي على اللحام".

وتابع: "افتتحنا 14 مدرسة تكنولوجية، وجرى افتتاح مدرسة لتخريج فنيين متخصصين في مجال السينما والتليفزيون، وستكون مدرسة متفردة في مصر والشرق الأوسط، وجار العمل على مشروع إتقان، وهو يعتبر هيئة لمراقبة مقدمي الخدمات الفنية"، مضيفا: "فخور بأبنائي في التعليم الفني، ويجب عليهم الفخر بأنفسهم، لأنهم يفعلون شيئا مميزا".

وأشار إلى أنّ التعليم الفني كانت تحيطه الكثير من المشاكل، أهمها النظرة المجتمعية، إذ تعتبره خريج درجة ثانية، لكن كل الدول المتقدمة تعتمد على التعليم الفني.

وأوضح أنّه جرى التواصل مع الشركات والمصانع التي تحتاج لعمالة لتطوير المناهج، وناقشنا الأسس والمعايير التي يحتاجونها من مهارات معينة، وعلوم أساسية، إضافة إلى السلوكيات المطلوبة، وذلك ضمن منظومة الجدارات، لافتا إلى أنّ التعليم الفني يحتوي على 4 تخصصات وهي الصناعات الأكثر شهرة.