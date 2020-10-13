تجديد حبس 6 متهمين بقتل شاب بينهم امرأة بالعاشر من رمضان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة العاشر من رمضان الجزئية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 6 متهمين، بينهم امرأة، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهمة استدراج شاب وقتله، بسبب خلافات بين المجني عليه وآخرين، اتفقوا مع المتهمين على الاعتداء عليه بالضرب، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبد الغفار، إخطاراً بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، يفيد بالعثور على جثة شخص ملقى على الطريق العام بدائرة القسم، مصاباً بكدمات وجروح، ووجود شبهه جنائية.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وجود آثار اعتداء على جثة المجني عليه، تتمثل في كدمات وجروح بالرأس والجسد، وتم تشكيل فريق بحث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، بينهم رجل وابنه وزوجة ابنه، بمعاونة شخصين آخرين.

ودلت التحريات على قيام المتهم الثاني باستدراج المجني عليه، بعد الاتفاق مع آخرين، توجد خلافات بينهم والمجني عليه، حيث اتفقوا فيما بينهم على الاعتداء على المجني عليه بالضرب، مقابل الحصول على مبلغ 40 ألف جنيه، حيث استدرجه إلى منزله بمدينة العاشر من رمضان، ثم قاموا بتقييده والاعتداء عليه بالضرب، مما أدى إلى إصابته بكدمات وجروح، ووفاته متأثراً بإصابته بجرح غائر في الرأس، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية.