خطوة بخطوة.. طريقة الالتحاق بوظيفة مناسبة بهيئة البريد المصري

تعتبر هيئة البريد التابعة لـ هيئة البريد المصري، من هيئات القطاع العام التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

وتنظم لائحة خاصة داخلية، الإعلان عن أي وظائف وتعيينات في هذه المؤسسات، الفروع التابعة لها، دون التقيد بمسابقتي شهري يناير ويوليو المنصوص عليهما في قانون الخدمة المدنية.

طريقة الحصول على الوظيفة بالهيئة أو فروعها

"الوطن" تنشر كيفية الالتحاق بوظيفة في هيئة البريد، وذلك من خلال اللائحة الداخلية على النحو التالي:

- متابعة الإعلان عن الوظائف من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

- أن يكون عنوان المتقدم للوظيفة بهيئة البريد، المدون في بطاقة الرقم القومي، في نطاق الهيئة أو الفرع التابع لها، بمسافة لا تبعد 20 كيلومترا عنها.

- أن تكون بطاقة الرقم القومي صالحة، وأن يكون تاريخ صدورها قبل شهر على الأقل من يوم الإعلان عن الوظيفة.

* أقسام وقطاعات العمل على النحو التالي:

- يُنظر بعين الاعتبار والأولوية في تلك التعيينات والتفضيل لخريجي كلية التجارة وإدارة الأعمال شعبة بريد.

- تكون المفاضلة عن التساوي بين المتقدمين على أساس محال الإقامة، ثم أقدمية التخرج، ثم التقدير، ثم أبناء العاملين في حدود النسبة المقررة لهم وهي 20% من المقبولين.

- اجتيازالكشف الطبي واختبارات اللياقة الصحية.

- اجتياز الاختبارات التي تجريها وتحددها الهيئة، حسب كل إعلان.

- توقيع إقرار بعدم النقل من الوظيفة التي تقوم الهيئة بتوظيفه فيها، بحد أدنى مضي 3 سنوات للمؤهلات العليا و5 سنوات للمتوسطة.

- لا تنظرالهيئة لأي طلبات تعيين بعيدا عن المعايير السابقة، أو ما تستحدثه الهيئة حسب كل إعلان عن تعيينات.

- تخصيص نسبة 5%، من إجمالي الوظائف المطلوبة، لذوي الاحتياجات الخاصة.

- يتم إخطار الفائزين بالتعيينات من خلال كل وسائل الاتصالات التي دونها في طلب التوظيف، "الابليكشن " بريد الكتروني - هاتف محمول- هاتف أرضي - خطاب رسمي على العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي".

وحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، الجهات الحكومية التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، ومستثناة من كل القرارات التي يجري اتخاذها، بناءً على ما نصت عليه مواد القانون ولائحته التنفيذية، لأن لها لوائح وقانونًا وكادرًا خاصًا ينظم عملها.

180 جهة بالقطاعين العام والأعمال العام تعلن عن تعيينات دون مسابقتي الخدمة المدنية

وتتمثل هذه الجهات في الهيئات والشركات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويبلغ عددها 180 هيئة وشركة، لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، ومن بينها العاملون بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو العاملون بالجهات الطبية والتأمينات والشرطة والقضاء والجامعات وهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى الأطباء والمدرسين، من أصحاب الكادرات الخاصة.