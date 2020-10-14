حظك اليوم الأربعاء 14-10-2020 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

يخشى رجل برج الجوزاء الارتباط ويسعى دائما ليحصل على حريته، وله مزاج متغير دائما ولا يفضل اتباع القوانين السائدة والمتعارف عليها بين الآخرين.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يجعلك متحفزا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك واصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان، لا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط عاطفية متينة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبدالمغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يونيو.