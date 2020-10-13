رئيس شعبة الحلويات يكشف سعر أرخص علبة حلاوة مولد في مصر

حالة من الترقب يشهدها الشارع المصري هذه الأيام، بسبب أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف، لهذا العام، خاصة أن المناسبة تأتي في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19).

بين الشراء والتراجع خوفًا من زيادة التجار لأسعار الحلوى رغبة في تعويض خسارة أسابيع ذروة الفيروس اللعين، قال صلاح العبد رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة قررت تثبيت سعر حلاوة المولد النبوي الشريف، مثل العام الماضي، نظرًا لحالة الركود التي يشهدها السوق بعد أزمة جائحة كورونا، وكذلك أن المولد هذا العام يأتي بالتزامن مع دخول المدارس.

وأضاف "العبد"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هدفنا هو تخفيف الحمل على المستهلك، رغم الأعباء التي تقع على المنتج حيث زيادة سعر الكهرباء، ومواد التغليف وأجور العمالة، موضحًا أن سعر العلبة العادية بالمحال يتراوح بين 50 إلى 185 جنيهًا حسب وزن العلبة.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن هناك العديد من أشكال علب حلوى المولد التي تتخطى سعر العلب السابق ذكرها، فهناك علب حلوى كالهدايا وغيرها التي يتم تقديمها في أشكال مختلفة، موضحًا أن الطلب على حلوى المولد مازال ضعيفا، متوقعًا ارتفاع الطلب نهاية الشهر الجاري واقتراب الاحتفال بالمولد النبوي.

المسلمون يحتفلون بالمولد النبوي الشريف

بدأ المسلمون في مصر وخارج مصر استعدادات الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، فرحة بولادة رسول الله محمد بن عبد الله، عليه الصلاة والسلام، والتي توافق 12 من شهر ربيع الأول، وفقا للتاريخ الهجري، والمتوقع أن يوافق فلكيا، 29 أكتوبر الجاري، باعتبار أن بداية الشهر الهجري ستوافق 18 أكتوبر.

وتعتبر الحكومة المصرية، يوم المولد النبوي إجازة رسمية مدفوعة للعاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص.

عادات وتقاليد الاحتفال بالمولد النبوي

العديد من المظاهر تصاحب الاحتفال بالمولد النبوي؛ فهناك عادات وتقاليد مصرية أهمها شراء حلوى المولد، ويحرص الآباء على شرائها لأبنائهم، خصوصًا "العروسة والحصان الحلاوة"، وبدأت الشوارع والميادين تستعد بشوادر بيع حلاوة المولد النبوي.

وتحرص الطرق الصوفية على القيام بمسيرات للاحتفال بالمولد في كل عام، وهو الأمر الذي سيتم تحجيمه العام الحالي بسبب جائحة كورونا (كوفيد – 19)، حيث تقام الاحتفالات في إطار من الإجراءات الاحترازية المشددة.

وتحرص الأسر المصرية على تبادل هدايا حلوى المولد النبوي، وتقديم ما يُطلق عليه اسم "الموسم"، وهي هدية تقدم في المواسم والأعياد من الخاطب إلى خطيبته.