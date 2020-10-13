ورطة "مهمة في تل أبيب 2" بسبب رحيل 6 أبطال أبرزهم "الشناوي"

فجّر المنتج محمد مختار مفاجأة بإعلانه عن تفكيره في تقديم جزء ثان من فيلم "مهمة في تل أبيب" بعد 28 عاما من طرح الفيلم الأصلي بدور العرض السينمائي، والذي تدور أحداثه عن عالم الجاسوسية في أجواء من الإثارة والتشويق.

ورغم أن فكرة الجزء الثاني ما زالت محل دراسة من جانب مختار، إلا أنها ستفتقد القوة الضاربة للفيلم الأصلي بعد رحيل 6 من أبطاله، فضلاً عن وفاة مخرجه نادر جلال قبل 6 أعوام، وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

كمال الشناوي

قدّم الفنان الراحل كمال الشناوي واحدًا من أفضل أدواره بهذا الفيلم، حيث جسّد شخصية مدير المخابرات المصرية الذي تعترف له "آمال الكيال" وتجسد دورها الفنانة نادية الجندي بعملها جاسوسة لصالح إسرائيل، فيتفق معها على أن تكون عملية مزودجة بهدف تصوير شريط يرصد أنواع الأسلحة والخطط الاستراتيجية الإسرائيلية في حال اندلاع الحرب بينها وبين مصر.

وتوفي الشناوي في 22 أغسطس عام 2011 عن عمر يناهز 90 عاما.

سعيد عبدالغني

"هربت.. خيانة".. صرخة أطلقها الفنان الراحل سعيد عبدالغني عقب اكتشافه لهرب "آمال" من المعتقل الإسرائيلي، ليعتبر النقاد شخصية ضابط المخابرات الإسرائيلي "بوتا" واحدة من أفضل الأدوار في مسيرته.

وقد غيب الموت سعيد عبدالغني في 18 يناير عام 2019 عن عمر يناهز 81 عاما.

خليل مرسي

أدى الفنان الراحل خليل مرسي شخصية الضابط المصري "نبيل" وفقًا لأحداث الفيلم، حيث توفى "مرسي" في 5 أغسطس عام 2014 عن عمر يناهز 68 عاما.

حمدي يوسف

برع الفنان الراحل حمدي يوسف في تجسيد شخصية ضابط الموساد "ديفيد" بالفيلم، وتوفى في 15 إبريل عام 2003 عن عمر يناهز 73 عاما.

يوسف فوزي

ومن المؤكد غياب الفنان يوسف فوزي عن الجزء الثاني بالفيلم، نظرًا لاعتزاله الفن عقب إصابته بمرض الشلل الرعاش، حيث جسّد شخصية ضابط مصري يُدعي "حازم".

حسن حسين

وقدّم الفنان الراحل حسن حسين شخصية ضابط الموساد "جابي"، ولكنه توفي في 5 أغسطس عام 2005 عن عمر يناهز 70 عاما.