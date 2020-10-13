"الوطنية للصحافة": صرف "بدل التدريب" بالمؤسسات القومية الخميس المقبل

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر أكتوبر 2020 الخميس المقبل.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم على ضرورة بدء المؤسسات الصحفية القومية في إجراءات صرف البدل فور وصوله .

وفي وقت سابق أعلن عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بدء إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالمادة 110 من قانون نقابة الصحفيين، للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية، خلال الفترة من الأول من مارس حتى 31 أغسطس 2019.

وأشار الشوربجي، في بيان للهيئة، إلى أن الهيئة خاطبت المؤسسات الصحفية القومية، لسرعة موافاتها ببيانات الزملاء المحالين للمعاش خلال هذه الفترة، وأرقام حساباتهم البنكية أو البريدية، لإرسال قيمة المكافأة عليها، حتى يتسنى البدء في الإجراءات على نحو عاجل.

وأكد رئيس الوطنية للصحافة، أن الهيئة مستمرة في التنسيق مع وزارة المالية، لتدبيرالاعتمادات المالية المطلوبة لباقي الزملاء، الذين أحيلوا للمعاش منذ نهاية أغسطس 2019 حتى الآن.