قبل افتتاحه في 20 أكتوبر.. قرعة لتسكين الناشرين في معرض المنصورة غدا

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، لافتتاح المعرض الأول للكتاب بمحافظة الدقهلية (المنصورة)، وذلك فى الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر، بحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار.

يقام المعرض على مساحة 1050 مترا بحديقة شجر الدر بجوار نادي جزيرة الورد كورنيش النيل، يشارك فى المعرض قطاعات وزارة الثقافة، ومنها المشروع القومى للترجمة، ودار الكتب والوثائق القومية الهيئة العامة لقصور الثقافة صندوق التنمية الثقافية المجلس الأعلى للثقافة.

وفى سياق متصل، تقرر إقامة قرعة الناشرين غدا الساعة الخامسة عصرا، بمقر الهيئة، لتحديد وتسكين دور النشر المشاركة فى المعرض فى أجواء من الشفافية والحيادية التامة، مع الحرص على اتباع كل الإجراءات الاحترازية.

وكان اتحاد الناشرين برئاسة سعيد عبده، أعلن أن اليوم الثلاثاء، آخر يوم لتسلم طلبات التقدم للمشاركة فى كل من معرض المنصورة ومعرض الأوبرا للكتاب، على أن يستمر استلام طلبات المشاركة إلى يوم 13 أكتوبر الجاري.

وأضاف إسلام بيومي، مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب، لـ"الوطن" أن الإعلان عن معرض المنصورة يأتى بعد نجاح معرض الإسكندرية للكتاب، والذي حقق نجاحًا فوق المتوقع على مدار 10 أيام هى مدة إقامته، وذلك رغم ظروف فيروس كورونا.

وأشار "بيومي" إلى أهمية إقامة المعرض في المنصورة، تأتي بناء على استفتاء مطروح للناشرين، كما أن الدقهلية معروفة بأنها مدينة مثقفة، وأبناؤها يقبلون على القراءة، وشراء الكتب بشكل نهم، لافتًا إلى أن هيئة الكتاب تحمست لاختيار هذه المدينة لفتح أسواق جديدة للكتب فى مختلف المناطق.

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المعرض الأول للكتاب بمحافظة الإسكندرية في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجارى، كبداية لانطلاق سلسلة من المعارض الإقليمية، وحقق معرض الإسكندرية للكتاب نجاحًا فاق توقعات المشاركين فيه.