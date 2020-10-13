عاجل.. مقتل عنصرين إرهابيين شديدي الخطورة في سيناء

أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل إرهابيين اثنين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، وذلك بعدما تلقي قطاع الأمني الوطني معلومات حول تخطيط مجموعة من العناصر الإرهابية في شمال سيناء لمجموعة من العمليات تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.

تم التعامل الفوي مع تلك المعلومات حيث أسفرت النتائج عن رصد تواجد إثنين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل إحدي السيارات الربع نقل بهدف رصد الارتكازات الأمنية في إطار استعدادهم لاستهدافها.

وبعد التفتيش تم العثور بحوزتهم على عدد 2 سلاح آلي، 20 حزام ناسف، طبنجة ماركة ستار، 40 خزينة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وجهاز لاسلكي.