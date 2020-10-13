فرج: مصر مهددة من الاتجاهات الأربعة الاستراتيجية لأول مرة في تاريخها

قال اللواء أركان حرب سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن مصر لأول مرة تُهدد من الاتجاهات الأربعة للمرة الأولى، لم تحدث طوال تاريخها أن تم تهديدها من الاتجاهات الأربعة بجانب الإرهاب، والتهديد بدأ يأخذ شكلا آخر، وهو حروب الجيل الرابع والخامس.

وأضاف "فرج"، خلال لقاء خاص مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مع الإعلامي محمد شردي، أن مصر لها 4 اتجاهات استراتيجية، الاتجاه الشمال الشرقي "سيناء" وهو الاتجاه الذي تأتي منه الهجمات والغزوات من خلاله من أيام الهكسوس، واتجاه الغرب الخاص بليبيا والذي بدأ ينشط حاليا، والاتجاه الجنوبي البحر الأحمر وباب المندب وبدأ ينشط الآن، والاتجاه الشمالى البحر الأبيض.

واستعرض الخبير الاستراتيجي أنواع الحروب قائلا إن أول حروب في التاريخ عبارة عن كتل بشرية تهاجم بالرمح والسيف والعجلة الحربية في منطقة واحدة، هذه هي حروب الجيل الأول، ومصر تفتخر بتلك الحروب، لأن أول جيش نظامي في التاريخ كان الجيش المصري، وفتح الفتوحات وموضوعة في المعابد، ومكتوبة في التاريخ العسكري في العالم أن الجيش المصري أول جيش نظامي في العالم، أما حروب الجيل الثاني كان تطور فيها حروب المدفع والبندقية، وأبرزها حروب نابليون، ومن ثم ظهرت حروب الجيل الثالث مثل الحرب العالمية الأولى والثانية، وحتى الآن.

وتابع أن الحروب بالوكالة كانت فكرة أمريكية هم من ابتدعوها وبدأوا بها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وذلك من خلال حرب معهم في أفغانستان، من خلال استخدام الشيوعيين.