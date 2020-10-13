"القومي للأمومة": أصبح لدى المواطنين ثقافة الإبلاغ عن العنف ضد الأطفال

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن المجلس معني بوضع السياسات في مجالات الطفولة، بالتنسيق مع الوزارات طبقا لدورها تجاه الطفولة، كما أن المجلس معني بشقين الوقائي في مجال التوعية في قضايا الطفولة ولا سيما الحماية وحق الطفل في الصحة والتعليم والمشاركة، ومجالات الوقاية من العنف وبعض القضايا مثل قضية زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعمالة والأطفال بلا مأوى.

وأضافت "السنباطي" خلال لقاء ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبدالغني، أن برامج التوعية مختلفة، فهناك برامج للطفولة المبكرة للأسرة والنشء والمراهقين، كما أن هناك جانب تنفيذي، وهذا هو أهم جانب في عمل المجلس، ويتمثل في منظومة نجدة الطفل، والتي لها قنوات للاتصال عن طريق الرقم 16000 ويعمل لمدة 24 ساعة طوال الأسبوع، كما يوجد رقم واتساب 01102121600 وصفحة المجلس الرسمية على فيسبوك، وقريباً ستزداد هذه القنوات.

وأشارت إلى أنهم يتلقون اتصالات من الأسرة والأطفال والأهل، وأنه أصبح لدى المواطنين ثقافة الإبلاغ: "لو جارة سمعت إن فيه طفل بيضرب كل شوية فبنلاقي بلاغات ضدها"، كما يوجد في المحافظات لجان حماية، برئاسة المحافظ وعضوية الوزارات المشكلة طبقا لمهامهم، ونفس التشكيل ينطبق على لجنة الحماية في المراكز والتي تشرف على القرى، والتي من مهامها أن تكون أذرع تدافع عن الأطفال في المحافظات.

وأوضحت أن هناك بعض الجمعيات الأهلية المشاركة يتأكدون من صدق الموضوع المبلغ عنه، وفي الشق المتعلق بالموضوعات الجنائية أو عنف أو استغلال أو تسول أو إساءة ضد الطفل، يوجد مكتب متخصص عند النائب العام لحماية الطفل، ويتم التوجه بالبلاغ ويكون هناك سرعة في الاستجابة غير طبيعية.