مؤتمرات مرشحي النواب ببني سويف دون إجراءات احترازية ضد كورونا

على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة تجاه مجابهة فيروس كورونا المستجد، وتوصيات وزارة الصحة المصرية بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وفرض التباعد الاجتماعي بين المواطنين منعا لانتشار الفيروس، في ظل عودة الفيروس بموجة ثانية بعدد من البلدان، إلا أن المؤتمرات الانتخابية واللقاءات التي يعقدها مرشحو مجلس النواب في محافظة بني سويف اتسمت جميعها بعدم الالتزام بتلك الإجراءات.

واختفت الكمامات والتباعد الاجتماعي في جميع المؤتمرات الانتخابية وكل أشكال اللقاءات والمسيرات التي يعقدها المرشحون بحملاتهم الانتخابية أو المواطنين، ولم يلتزم أحد بها.

ويتنافس 91 مرشحا فرديا لحصد المقاعد الثمان الفردية المخصصة للمحافظة المقسمة على دوائرها الأربع.

وخصص لمحافظة بني سويف 16 مقعدا بمجلس النواب منها 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها مركز شرطة بني سويف وتضم "مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة" ومخصص لها "مقعدين" يتنافس عليهما 24 مرشحا، والدائرة الثانية مقرها مركز شرطة ناصر وتضم "مركزي ناصر والواسطى" ومخصص لها "مقعدين" يتنافس عليهما 32 مرشحا، والدائرة الثالثة مقرها مركز شرطة إهناسيا وتضم "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصص لها "مقعد واحد" يتنافس عليه 7 مرشحين، والدائرة الرابعة مقرها مركز شرطة ببا، وتضم مراكز "ببا والفشن وسمسطا ومخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليهم 28 مرشحا.