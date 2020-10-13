أهالي قرية زلط بالبحيرة يجبرون "مرشح" على تغيير مسار جولته الانتخابية

فاجأ عدد من المواطنين بقرية "زلط" والقرى المجاورة لها بمحافظة البحيرة المرشح محمود عادل شعلان مرشح حزب مستقبل وطن رقم 1 في كشف الدائرة الثانية "كفر الدوار" بالبحيرة، بمؤتمر انتخابي أقاموه له على نفقتهم الخاصة معلنين دعمهم له ولحزب مستقبل وطن بعد أن أجبروه على تغيير مسار جولته الانتخابية التي كانت بوسط كفر الدوار، والحضور معهم في المؤتمر الذي أقاموه له.

واستقبل الأهالي بالقرية النائب البرلماني بالدورة البرلمانية المنقضية محمود عادل شعلان والمرشح على نظام الفردي بـ"الهتافات والزغاريد" وسط حشود من المشاركين الذين عبروا عن حبهم وتأييدهم له.

وتشهد الدائرة صراعاً انتخابياً بسبب قوة المرشحين بها، وعدم إدراج أي ممثل عنها بالقائمة الوطنية، الأمر الذي زاد من حدة المنافسة، في الوقت الذي كثف فيه بعض المرشحين تواجدهم بين الجماهير، بينما اختفى الكثير منهم مع ذروة الصراع الانتخابي.

وقال "شعلان" خلال المؤتمر الحاشد، إن العمل الخدمي لا يحتاج إلى مناصب برلمانية أو تنفيذية، فمن وهبه الله حب الجماهير، يسعى دائما لخدمتهم دون مقابل أو انتظار الأجر من أحد، وأما عن ترشحي فأتى من منطلق إيماني بدوري تحت قبة البرلمان، حيث إن المنصب التشريعي هو من أحد أهم المناصب التي تنعكس بطريق مباشرعلى المواطنين.

وتابع:" إن مصر تمر بمرحلة مهمة تحتاج لتضافر جميع الجهود، من أجل العبور إلى المستقبل، وأن الخطوات التى تنفذها الدولة تحتاج إلى شعب واع ومحب لبلده" مطالباً جميع المواطنين سواء مؤيداً أو معارضاً، النزول للمشاركة في العُرس الديمقراطي المقرر له يومي ٢٤ و ٢٥ أكتوبر الجاري.

وأعلنت لجنة انتخابات مجلس النواب في محافظة البحيرة، ومقرها محكمة دمنهور الابتدائية، أسماء مرشحي انتخابات مجلس النواب 2020، وبلغ عدد المرشحين الذين تم قبول أوراقهم لخوض الانتخابات 200 مرشحًا في عدد 9 دوائر بالنظام الفردي، يتنافسون على 18 مقعدا، ويتراوح عدد المقاعد في الدائرة الواحدة بين الدوائر الانتخابية في المحافظة بين مقعد واحد إلى 3 مقاعد.