هدى عبدالناصر بعد تعيينها في الشيوخ: أشكر السيسي لدعمه المرأة

أكدت الدكتورة هدى عبدالناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أن قرار تعيينها بمجلس الشيوخ، مسئولية كبيرة ستفرض عليها التزامات تجاه المجلس الذي يعد الغرفة الثانية للتشريع في مصر.

وقالت هدى عبدالناصر في تصريحات لـ"الوطن"، إنها ستعمل على دراسة عدد من القوانين داخل مجلس الشيوخ، لا سيما القوانين التي تهم المواطنين، وتقدم له خدمة مباشرة.

وتابعت أن دور مجلس الشيوخ، سيكون مهما للغاية، لدراسة وبحث التشريعات بصورة أكثر عمقا، موضحة أن أغلب دول العالم المتقدم، تعمل بغرفتي تشريع، واحدة للنواب والأخرى للشيوخ، وتعمل كل منهما على استكمال دور الأخرى، في تناغم وتكامل.

وأشادت كريمة الرئيس الراحل، بنسبة تمثيل المرأة سواء في انتخابات مجلس النواب، أو داخل مجلس الشيوخ.

وتابعت: "المرأة ممثلة بشكل غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي، وكل التحية والتقدير للقيادة السياسية، على دعمها للمرأة، إحنا خدنا مساحة غير مسبوقة، والمرأة المصرية تستحق ذلك، بل أكثر".

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد

ويشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.