معلومات عن 6 مشروعات يتفقدها رئيس الوزراء ببورسعيد قريبا

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء 6 مشروعات خدمية ببورسعيد فى زيارته المرتقبة للمحافظة، وهى:

- بازار بورسعيد الجديد بحي العرب:

يعتبر نقلة حضارية ويشمل مجمع أسواق حضاري للخضروات والفاكهة واللحوم أقيم على أحدث طراز معماري فى مواجهة سوق الأسماك الحديث ليشكل الإثنان معا واحدة من أهم مناطق الأبهار فى الطراز المعمارى للأسواق العالمية التى تدخل مصر من بوابة بورسعيد.

وهو الأحدث من نوعه فى مصر مثلما كان سوق الأسماك وستكون تلك المنطقة مركز ومزار تجارى وسياحى لأبناء المحافظة والمحافظات الأخري، ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويقام البازار على مساحة24 ٢٤ ألف متر مربع، وبه محلات جملة وقطاعى للخضروات والفاكهة ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الاسماك مجمع تجارى متكامل يغطى احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية بالإضافة إلى 4 بنوك بالإضافة إلى 8 مطاعم دورين.

- حديقة فريال:

تم تطويرها بهدف تحويلها إلي مزار سياحي وتاريخي لتتناسب مع أهميتها الكبرى والاستفادة منها كموقع تاريخي وثقافي، وبها 3 منصات مثل المنصات الرئيسية والتى بُنيت منذ حوالي 150 عاما لافتتاح قناة السويس بالإضافة إلى عرض "صوت وضوء" كإسقاط للحفل الذي تم بالحضور لإحياء التاريخ كما تم زيادة المساحات الخضراء عن سابقها قبل التطوير وستكون الحديقة مزارًا تاريخيًا من الطراز الأول.

- المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد:

وبها 5 مشروعات عملاقة جديدة بتكلفة استثمارية تصل إلى أكثر من 15 مليار جنيه بمساحة 107.200م2، وتتنوع أنشطتها ما بين مصنع لإنتاج إطارات السيارات ويقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه، ويعد الأول من نوعه فى مصر لإنتاج إطارات النقل، لإحدى الماركات العالمية الشهيرة ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل، بجانب تدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا، بالإضافة إلى مصنع إنتاج اللمبات الموفرة وآخر لإنتاج أواني الطهي وآخر لإنتاج جنوط السيارات، بالاضافة إلى مصنع إنتاج الزيوت و كذلك مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة مشروع الـ54 مصنع والـ58 مصنع.

- ميناء بورسعيد البري الجديد بحي الضواحي:

يتم تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد من ناحية الجنوب ، ويعتبر واجهة حضارية أمام الزائرين .

ويوفر الميناء أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، و المساحات المناسبة داخل المجمع بما يسهل الحركة ويمنع التكدس، والاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد . وسيضم الميناء الجديد ،سيارات الأجرة والنقل البرى بين المحافظات، كما سيحتوي على مبنى إدارى وجمارك وحديقة.

- شارع 3/7:

وتم تصميمه على أحدث طراز سياحي، بالإضافة إلى أنه أول ممشى سياحي مخصص للمشاه فقط وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادى فى كافة القطاعات على أرض بورسعيد ,ويضم الشارع السياحى الترفيهى عربات للمشروبات والوجبات السريعة خصصت للشباب، إلى جانب مجموعة من المطاعم والكافيهات، ويوفر مناطق ألعاب للأطفال واستراحة الكبار، ليكون الشارع ملتقى لجميع الأعمار، ومقام على أحدث أسلوب حضارى وسياحى ، حيث أصبح مقصدا لأبناء المحافظة وزوارها.

- ترسانة بورفؤاد البحرية التابعة لهيئة قناة السويس:

تصنع بها مختلف القطع البحرية بمستويات عالمية فائقة الجودة وبها عمالة مدربة على أعلى مستوى يتنافسو مع الترسانات العالمية ,حيث تم فيها تصنع كبارى مثل كوبرى النصر جنوب بورسعيد وعدد من القاطرات ومراكب الصيد والمعديات وغيرها من الوحدات البحرية.