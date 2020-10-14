أستاذة حضارة إسلامية تنتقد قضايا الإزدراء: الأديان لا تحتاج إلى حماية

قالت الدكتورة ناجية الوريمي، أستاذ الحضارة العربية الإسلامية بجامعة تونس، إنه يجب الإقرار بأن هناك خلط كبير في واقعنا العربي بين المفاهيم، فمفهوم حرمة الأديان وحرية الإنسان وأكدت أن المسألة بازدراء الأديان هي في الحقيقة أكثر اتصالا بالمسئولين أو من وضعوا أنفسهم مسئولين عن هذه الأديان.

وأضافت "الوريمي"، خلال حوارها في برنامج "يتفكرون"، مع الدكتور خالد منتصر، على شاشة "الغد" الإخبارية، أن الأديان تاريخيا تعرضت للنقد في كل مستوياتها ويمكن أن نأخذ مثال واضح جدا خلال النهضة الأوروبية خلال فكر الأنوار، بينما الديانة المسيحية تعرضت لنقد وتجريح ومع ذلك تستمر والمؤمنون بها لا يزالون موجدين.

وأوضحت أن قضية حماية الأديان من الازدراء ترفعها لواءها عادة السلطات التي تتمتع بحمايتها للأديان لأنها تتكلم باسم الأديان وهذا ما يحدث فحماية السلطات هي التي تتم ، مشيرة إلى أن الأديان ليست في حاجة للإيمان والمسألة الإيمانية تحتاج قوانين أخرى غير التي توجد تحت بند ازدراء الأديان.

وتابعت: " نحن نعاني من تبعات عدم إخضاع التراق للنقد العلمي أو التشريح وينبغي أن نقر اليوم بأننا نشاهد ظواهر هي من قبيل انبعاث مظاهر وأفكار ومواقف وحتى هيئات في اللبس منبعثة من أعماق التاريخ لأنها أسقطت هذه التاريخ من حسابها واعتبرت كل هذا يدخل في الإطار المقدس"، مشددة على أن التراث محتاج تشريح ونقد تاريخي علمي وهذا لا علاقة له بازدراء الأديان.

وضربت مثال بما تعرض له نصر حامد أبو زيد الذي يعد فضيحة للفكر والثقافة والسياسية العربية، وهناك كثير من الحالات الشبيهة بنصر حامد أبو زيد وهو نموذج تمثيل وليس الوحيد فهو تم تهجيره من بلاده وحرمانه من زوجاته وحرمانه من الترقيات العلمية وهذا سببه تقديم قراءة نقدية مفيدة للعقلية العربية وهدفها تصحيح علاقتنا بالماضي والتراث.