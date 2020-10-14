إصابة 14 عاملا في انقلاب ميكروباص بالشرقية

أُصيب 14 عاملًا، اليوم، في حادث انقلاب ميكروباص بالعاشر من رمضان.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بانقلاب ميكروباص بمدخل المجاورة الثانية بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا بكدمات وجروح وسحجات.

انتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الحادث ودفعت هيئة الإسعاف بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما رفعت المستشفى درجة الاستعداد لاستقبالهم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.