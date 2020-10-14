5 خطوات للحصول على تصريح حفر بالمدن الجديدة.. تعرف عليها

سلسلة من الخدمات المهمة يحتاجها المواطنين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، من بينها الخاص بالحفر تمهيدا لعمليات البناء في المناطق المسوح فيها بالمدن الجديدة، وكذلك التقدم بالشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي.

وحددت الهيئة 5 خطوات يجب أن يتبعها المواطن عند تقديم طلب للحصول تصريح حفر بالمدن الجديدة.

المستندات المطلوبة لخدمة الحفر

- صورة بطاقة سارية.

- في حالة الشركات الأخرى، يتم تقديم ما يفيد بعمل الشركة في مشروع من المشروعات التي تنفذ في المدينة.

- صورة رخصة البناء.

- رخص السيارات والمعدات.

- في حالة الشركات التي تعمل بأمر إسناد من الجهاز يتم تقديم عمر الإسناد.

شروط الحصول على الخدمة

- مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

إجراءات المواطن

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

- انتظار موعد المعاينة (يُحدد عبر رسالة قصيرة SMS).

- تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجب).

- استلام الخدمة (يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS).

آليات تقديم شكاوي مياة الشرب والصرف الصحي

خصصت شركة مياة الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عدد من الطرق والآليات التي يجب أن يتبعها المواطن لتقديم شكواه لمياة الشرب، من خلال عدد من الوسائل:

- الخط الساخن: 125 لمياه الشرب و175 للصرف الصحي.

- الخط الساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.

- التليفون الأرضي: 24583591 – 24583596.

- البريد الإلكتروني: "hcww@hcww.com.eg" إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـIOS لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.

تطبيق الهاتف المحمول

أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة جديدة لتلقى شكاوى المواطنين عن طريق تطبيق للهاتف المحمول يتيح العديد من المزايا والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

- تحميل التطبيق عن طريق الهاتف المحمول باستخدام جوجل بلاي والبحث عن "HCWW 125".

- مساحة التطبيق تصل إلى 7 ميجا وباللغة العربية.

- لا بد من التسجيل أولا في التطبيق عند استخدامة لأول مرة.

- تشمل عملية التسجيل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والمحافظة والشركة التابع لها.

- يتيح التطبيق تحديد موقع المستخدم عن طريق خرائط "جوجل إيرث".

- بعد التسجيل سيظهر على التطبيق "بلغ شكوتك" ومن خلال الضغط عليها، ستسجل المحافظة والمنطقة والشركة التابع لها ونوع وتصنيف الشكوى.