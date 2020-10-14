المدن الجامعية تستعد لاستقبال طلابها للعام الجامعي 2020/2021

أنهت الجامعات الحكومية، الإجراءات المتعلقة بتعقيم وتطهير المدن الجامعية استعدادا لتسكين الطلاب في المدن الجامعية للعام الدراسي 2020-2021، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمجابهة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنّ مجلس الجامعة وضع خطة احترازية في إجراءات تسكين أبنائنا من الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية، لافتا إلى أنّه لأول مرة يتم فتح باب التسجيل إلكترونيا للسكن في المدن الجامعية، وتتم مراجعة طلبات التسكين، ثم يقدم الطالب الملف الورقي في نفس يوم تسكينه حرصا على توفير وقت الطلاب ومجهودهم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي، وذلك في إطار استكمال عمليات التحول إلى جامعة إلكترونية ذكية من الجيل الثالث.

وأضاف الخشت، لـ"الوطن"، أنّه جرى إعادة تجهيز المدن الجامعية، بحيث لا يزيد عدد الطلاب في الغرفة الواحدة على طالبين كحد أقصى وفقًا لشروط التباعد، للحفاظ على سلامة الطلاب في ظل الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنّه جار الانتهاء من إجراءات تعقيم المدن الجامعية بالكامل استعدادا لتسكين الطلاب بها بدءا من العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أنّ التعقيم يأتي في إطار إجراءات الدولة المصرية لمواجهة مرض كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأنّ الجامعة وضعت خطة للتسكين والإعاشة لجميع الطلاب تحقق السلامة والمحافظة على صحتهم.

رئيس جامعة حلوان: طالبان بكل غرفة تحقيقا للتباعد الإجتماعي

ومن جهته، قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنّ مجلس الجامعة اتخذ قرارا بتحديد عدد الطلاب المقرر إقامتهم بكل غرفة للبنين والبنات، حيث لا يزيد عدد الطلاب عن 2 لكل غرفة بحد أقصى، وذلك تحقيقا للتباعد الإجتماعي، وفي إطار إجراءات الدولة المصرية لمجابهة كورونا فيروس كورونا.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أنّه جار الانتهاء من إجراءات التعقيم الشامل للمدن الجامعية، وكذلك إجراءات التجهيزات النهائية من فرش وأجهزة ومستلزمات يحتاجها الطلاب داخل المدن، لافتا إلى أنّ التسكين سيكون بدءا من الأسبوع الثاني للدراسة.

بدوره، وجّه الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، بإعداد خطة احترازية متكاملة للتعامل داخل الحرم الجامعي سواء للطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس منذ بداية دخولهم بالبوابات الرئيسية وحتى مغادرتهم الحرم الجامعي، وكذلك في المدن الجامعية، وكيفية التحرك في ضوء الخطة الوقائية والاحترازية في التعامل الأمثل لمواجهة الأزمات حال ظهور أي بؤر فيروسية ومواجهتها.

وتنهي الجامعات الحكومية حاليا، جميع التجهيزات المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد 2020-2021، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الدولة المصرية، لمجابهة مرض كورونا المستجد، للمحافظة على منتسبي الجامعات من طلاب وعمال وأعضاء هيئة تدريس، وبينها تعقيم شامل للمعامل والمدرجات، ووضع بوابات تعقيم على مداخل ومخارج الجامعة.