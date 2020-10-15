«الوطن» تنشر المخططات التفصيلية لمدن الساحل الشمالي الغربي

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن أي كردونات مدن أو أحوزة عمرانية قائمة بالفعل في الساحل الشمالي الغربي، مستبعدة تماما من من القرار 360 لسنة 2020.

ويشمل الساحل المناطق بدءً من غرب برج العرب حتى سيدي براني السلوم، وهو عبارة عن 4 قطاعات، القطاع الأول يبدأ من منطقة الحمام حتى نهاية مارينا، والقطاع الثاني هو منطقة سيدي عبدالرحمن، يليه القطاع الثالث الذي يعرف بمدينة رأس الحكمة وصولا لمدينة مطروح، ويبدأ القطاع الرابع من منطقة النجيلة حتى سيدي براني السلوم، مشيرة إلى أنه لن يزال منزل واحد، أو يهدم ولن يتضرر أحد من تنفيذ المخططات الجديدة لتطوير الساحل الشمالي الغربي، سواء كانت قرى أو نجوع أو مدن.

لن يتضرر مواطن من تطوير الساحل الشمالي الغربي

وأوضحت المصادر، أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من المخطط الإستراتيجي للقطاعات الأربع، على أن تنتهي خلال أيام ، بحيث ينم الإعلان عن كل الاشتراطات والاستخدامات المتاحة في كل جزء والارتفاعات المطلوبة لكل قطاع، وتحديد المناطق الخدمية وخلافه، ومن ثم يبدأ العمل على تنفيذ المخطط الاستراتيجي فور اعتماده من مجلس الوزراء، وإعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء.

إنشاء جهاز مؤقت لإدارة قطاعات لساحل الشمالي الغربي الأربعة.. و«رأس الحكمة» ستتفوق على جميع مدن الجيل الرابع

وقالت المصادر، يتم الآن إنشاء جهاز مؤقت لإدارة القطاعات الأربعة للساحل الشمالي الغربي، داخل جهاز حماية أملاك الهيئة، على أن يجري إنشاء جهاز خاص بهذه القطاعات بمنطقة العلمين الجديدة قريبا، لحين الانتهاء من إنشاء جهاز مستقل لكل قطاع للتيسير على المستثمرين، والمواطنين خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية وخلافة، مشيرة إلى أن مدينة «رأس الحكمة» الجديدة ستتفوق على جميع مدن الجيل الرابع، بما فيها مدينة العلمين الجديدة، حيث يجري الآن يجري إعداد تخطيط منفصل لها عن قطاعات الأولوية الأولى، نظرا لخصوصيتها، كما يتم الآن عمل مخططاتها بشكل مختلف، بحيث نبدأ بتوصيل المرافق أولا، وبعدها يبدأ الترويج للإستثمار هناك، على كافة المستويات، من خلال تسليط الأضواء على البلان الرئيس للمدينة، وعرض المخطط الاستراتيجي لتطوير المدينة، والترويج له داخليا وخارجيا لجذب أكبر عدد من المواطنين والسائحين والمستثمرين في نفس الوقت.

التطوير سيصل لجميع مدن وقرى الساحل الشمالي الغربي

ولفتت المصادر إلى أن التطوير سيصل إلى جميع مدن وقرى الساحل الشمالي الغربي، وهناك «مواني، وجامعات، ومدن صناعية» يتم التخطيط لها الآن، بحيث تصبح المدن الجديدة بالساحل الشمالي الغربي مدن تنمية مستدامة، تعمل على مدار العام، وتدب فيها الحياة صيفا وشتاء.

المخططات التفصيلية راعت خصوصية كل مدينة بحيث تتميز كل مدينة عن الأخرى بجديد

وقالت المصادر، إنه تم مراعاة المسافات بين المدن، وجميع المخططات التفصيلية راعت خصوصية كل مدينة، بحيث تتميز كل مدينة عن الأخرى بشيئ جديد، وهو ما يؤكد وجود تكامل وانسجام بين مدن الساحل الشمالي الغربي، ولن تتأثر إستثمارات العلمين الجديد سلبا كما يعتقد البعض، بالعكس تماما، وإنما سيمثل الأمر إنطلاقة جديدة أكثر رحبا وسعة للاستثمار بالعلمين الجديدة، وغيرها من المناطق محل التطوير والمنطقة تستطيع أن تستوعب جميع المشروعات التنموية الجديدة، نظرا لوجود بنية تحتية ممتازة، وشبكة طرق مازالت حتى الآن غير مستغلة بالشكل الكافي، ونظرا لوجود مطار العلمين الدولي، ومطار مطروح الدولي، وهما يمثلان ركيزة أساسية للنهوض بالمنطقة، ومن المتوقع التوسع في مثل هذه النشاطات الجاذبة للسياحة العالمية.