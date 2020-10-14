يكسر الزجاج.. ضبط عصابتين لسرقة التليفونات من السيارات في المنصورة

ألقي ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، بمديرية أمن الدقهلية، القبض علي تشكيلين عصابين، تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة من السيارات، عن طريق كسر الزجاج، أثناء ارتكابهم واقعة سرقة، وتبين أنهم اعتادوا تلك الطريق، ونفذوا 18 واقعة سرقة.

تلقي اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث، يفيد بتعدد بلاغات المواطنين لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بسرقة الهواتف المحمولة من داخل سياراتهم عن طريق كسر الزجاج.

وجري تشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب محمود سليم، وتحت إشراف العميد حسن الغرباوي، رئيس مباحث المديرية؛ لفحص البلاغات وتحديد المتهمين بارتكاب وقائع السرقة، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط مواقعها.

وتوصلت جهود فريق البحث لمرتكبي وقائع السرقات، وهم: "محمد ع. ع."، وشهرته الدراملي، 40 عاما، عاطل ومقيم في أول المنصورة، و"عوض .م ع."، وشهرته "الصوفاني"، عاطل ومقيم بشارع كلية الآداب بالمنصورة، وذلك حال قيامهم بكسر زجاج إحدى السيارات؛ لسرقه الهواتف المحمولة منها.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب 12 واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات، وبالفحص تبين بلاغات خاصة بجميعهم.

وتمكن فريق البحث من ضبط تشكيلا عصابيا آخر، يستخدم الطريقة ذاتها في الشرقات، مكون من: "إسلام م. ك."، وشهرته إسلام "قلبظ"، عاطل ومقيم بالمنصورة ومدرج معلومات جنائي، وشقيقة "كمال"، 15 عاما عاطل، ومقيم بذات العنوان.

وضبطت القوات، خلال القبض على المتهمين، 6 أجهزة تليفون محمول ماركات وأنواع مختلفة، ولاب توب، وبالكشف تبين بأنه مبلغ بسرقتهم.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب وقائع سرقة السيارات عن طريق كسر الزجاج، وسرقة محتويات السيارات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، لمباشرة التحقيقات.