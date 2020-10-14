القبض على المتهم في فيديو التعدي على سيدة بالسلام: مكانش بيخطف الطفل

مشهد مؤثر وقاس شغل الرأي العام على مدار الأيام، بدأ بفيديو لسيدة في أحد الشوارع الخالية من المارة بمنطقة السلام في القاهرة، تنازع مع شخص يعتدي عليها ويحاول خطف طفلها، لكنها احتضنته بشدة وظلت تستميت في الدفاع عنه، حتى أتت سيارة تجاههم ونزل منها شاب سريعا لإنقاذها، ومطاردة المجرم الذي لاذ بالفرار وآخر كان ينتظهر بموتوسيكل بعد فشله في تحقيق هدفه، لتبدأ الكواليس تتكشف تدريجيا، ويبدأ رجال مباحث العاصمة مهتمهم في البحث عن المتهمين.

وبعد البحث والتحري، نجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على بطل فيديو واقعة التعدى على سيدة تحمل طفلا بأحد شوارع منطقة السلام، إذ دلت التحريات مباحث العاصمة، أن شابا تتبع سيدة تحمل طفلا وقام بالتعدي عليها بالضرب لسرقة هاتفها المحمول، وليس خطف الطفل الذي تحمله، مضيفة أن المتهم لاذ بالفرار فور رؤيته شابًا ينزل من سيارة، قبل أن يقوم الأخير بمطاردته.

المفاجأة أن فيديو إنقاذ الطفل الرضيع وأمه، تعود أحداثه قبل شهرين، لكنه انتشر مؤخرا، بحسب مصطفى أبو رية، موظف بشركة الكهرباء، مطالبا بملاحقة الخاطفين ومحاسبتهم.

وكشف أن الواقعة حدثت في الساعة الثامنة صباح أحد الأيام، قبل توجهه لعمله في مدينة السلام، إذ فوجئ بشابين يستقلان موتسيكل، ونزل أحدهم وظل يتتبع السيدة في "محاولة لاختطاف طفلها وهجم عليها"، مشيرا إلى أنه أنقذ السيدة دون أن يتمكن من القبض على الشاب الخاطف.