عضو تنسيقية الشباب: هدفنا إيجاد حلول للمشكلات وليس الشو الإعلامي

قال أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تستهدف التواصل مع جميع المناطق بأنحاء الجمهورية، لذا اهتمت مؤخرا بالفئات التي تقول إنها تعاني من قلة اهتمام الدولة بها.

وأضاف فتحي، خلال حواره مع الإعلامية جومانا ماهر والإعلامي محمد الشاذلي، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن الدولة المصرية حريصة على الوصول إلى كل فئاتها، ولذلك فإن التنسيقية عملت على نقل برنامجها الانتخابي لانتخابات مجلس النواب إلى منطقة حلايب وشلاتين في الزيارة الأخيرة.

وتابع أن المقابلة الأخيرة مع الأهالي في حلايب وشلاتين وقفنا فيها على مطالبهم وآمالهم وطموحاتهم، ودورنا هو التواصل معهم بشأن الانتخابات والحديث عن دور المرأة والقائمة الوطنية ودور التنسيقية في خوض انتخابات البرلمان وذلك لتوعيتهم وزيادة أعداد المشاركين في التصويت على الانتخابات.

وأكمل فتحي: "استقبالنا هناك كان أكثر من رائع، والأهالي كانوا منتظرين وفد التنسيقية، وسمعنا لمشكلات الأهالي منهم ومن مشايخهم، وطالبوا التنسيقية بتمكين الشباب، وسنقدم لهم دورات في الفترة المقبلة عن دور البرلماني، ونحن لا نستهدف الشو الإعلامي، ونعمل على إيجاد الحلول لكل المشكلات التي تواجههم".

وأشار إلى أن قوة التنسيقية تزيد كل يوم عن الذي سبقه، قائلا: "بدأنا بـ6 نواب محافظين، وأصبح لدينا 6 أعضاء بمجلس الشيوخ".

ونوه فتحي إلى التنسيقية لها أكثر من معيار لاختيار مرشحيها الذين يخوضون الانتخابات، مثل الاحتكاك بالشارع حيث يكون لديه عمل مجتمعي ويربطه بقوانين تستطيع خدمة هذا العمل.

وأوضح أن التنسيقية لديها 28 مرشح ومرشحة في انتخابات مجلس النواب هو واحد منهم، كما أن نصفهم من السيدات، مضيفا: "إحنا مش بننام وفكرنا إننا نوصل للناس دور التنسيقية وإننا لازم يبقى لينا تواجد أكبر في الشوارع".