"سارة".. طفلة تعاني من عيوب في القلب وجراحة بالإمارات تنقذ حياتها

قُدر لها ان تولد بعيوب خلقية في القلب حرمتها من الحياة الهانئة وسط اسرتها المقيمة بمنطقة "أبو الهنا" في القليوبية، ومثلت سببا لمعاناة حقيقية بسبب حالتها الصحية المعقدة التي تحتاج لإجراء جراحات عاجلة خارج مصر.

"محمد سمير" والد الطفلة "سارة" 4 سنوات، يعمل موظف بإحدى الشركات الخاصة في العاشر من رمضان، قال إن طفلته ولدت بعيب خلقي في القلب والرئة وثقب في البطين الأيسر للقلب وثقبين في البطين الأيمن بنسبة أكسجين 85 % ووصلت نسبة الأكسجين في جسدها الآن إلى 65 % ما يمثل خطرا بالغًا علي حياتها.

وأوضح أن زوجته، تعمل موظفة في حي شرق شبرا الخيمة، وله ولدين يدرسان في كليتي الهندسة والآداب، ودخل الأسرة يكاد يكفي المطالب الأساسية للحياة.

"الأطباء المعالجين لسارة تواصلوا مع عدد من الدول في الخارج لمحاولة إنقاذ حياتها، وأكدوا أنها تحتاج عملية نقل قلب بالرئة وهي جراحة لا يتم إجرائها إلا في دولتي إيطاليا والإمارات، وبمراسلة إيطاليا لم ترد على الأطباء ومتاح حاليا إجراء العملية بالإمارات" قالها الأب مطالبًا بتدخل وزارة الصحة لإدراجها علي قوائم الانتظار.

وناشد أهل الخير التدخل ومساعدته في وضعها على قائمة الإنتظار بدولة الإمارات لإجراء العملية وإنقاذ حياتها مؤكدا أن حالتها خطرة جدا بعد وصول نسبة الاكسجين إلى 65 % ما يمثل خطرًا على حياتها، وطالب بالدعاء لها وأن يصل صوتها لمن يساعد في سفرها للخارج وإجراء الجراحة التي لاتتوفر في مصر، مؤكدا أنه لجأ لمركز السير مجدي يعقوب للقلب ولكن لم يكن هناك نتيجة لأن عملية نقل القلب لايتم إجرائها في مصر بسبب القوانين.