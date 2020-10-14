التطوير العقاري: نعمل على تحويل شوارع القاهرة إلى مزارات سياحية

أكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات خلال لقاءهات في مع إذاعة صوت العرب أن مايميز هذه المرحلة هو أن التوجيه تنفيذ وليس كلمات، وشرح شكري قائلاً: "كل توجيه من القيادة السياسية أصبح يتحول في وقت قصير إلى واقع ملموس وبالتالي أي إشاعات يطلقها الإعلام المعادي بهدف التشكيك ليس لها محل من الصحة لأن الإنجاز يدحضها في وقت قصير".

وأكد طارق شكري خلال بيان له، أن الدولة تسعى إلى تحويل شوارع القاهرة إلى مزار سياحي وخاصة منطقة وسط البلد وميدان التحرير بما في هذه المنطقة من معالم الجمال والتطوير، فهذا الميدان وغيره من المناطق كمنطقة النيل، والمتحف المصري من أهم المناطق الجمالية في مصر والتي تحمل تاريخا وتراثا مصريا وعالميا.

شكري: أدعو الدولة للاهتمام بمنطقة الكوربة وما حولها واستثمارها سياحيا أسوة بوسط البلد

وأضاف شكري، أن القاهرة كانت المنافسة الأولى لباريس في مسابقة المدينة الأكثر جمالا في العشرينيات، بل وكانت تحصد مراكز متقدمة، مشيرا للتجربة المعمارية المتميزة التي بدأت في مصر الجديدة بمزج الطرازين الفكتوري والإسلامي لتخرج تصميمات مصر الجديدة والتي بنيت في مطلع القرن العشرين، وأنه يدعو الدولة إلى الاهتمام بهذه المناطق وعلى رأسها منطقة الكوربة وما حولها واستثمارها سياحيا أسوة بوسط البلد.

وأشاد شكري بالجهود الكبيرة المبذولة بأيادي مصرية لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للقاهرة الأم، قائلاً أن ما فعلته الدولة المصرية في شرق القاهرة من إقامتها لـ 42 كوبري ساهم بشكل كبير في حل من 80 إلى 90% من مشكلة المرور خلال الـ 20 سنة القادمة، خاصة في منطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، ويتبقى حل مشكلات الانتظار وعبور المشاة بنظرة شمولية حتى تكتمل منظومة التطوير الواعدة بالمنطقة.

مبادرات لتجميل اللاندسكيب والزراعة في مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر

ودعى شكري لعمل مبادرات لتجميل اللاندسكيب، والزراعة في مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر والتي كانت تتسم برقعة خضراء واسعة اضطررنا لتقليصها منها من أجل التخلص من مشكلتنا الأولى والأساسية وهي ازدحام الطرق.

كما أكد أن للدولة المصرية خطة تطوير كليا تشمل القاهرة بكل قطاعاتها، فلكل قطاع خطه تطويرية واضحة لتعيد للقاهرة شكلها الحضاري والجمالي، وأن من أبرز هذه القطاعات منطقة مركز الحضارات، الحديقة الصينية، ووسط البلد.