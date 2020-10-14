آخر فرصة.. خطوات تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

منذ بداية انتشار فيروس كورونا تضرر قطاع كبير من العمالة غير المنتظمة بسبب توقف الأعمال، مما دفع الحكومة إلى تبني مبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة، لمدة 3 أشهر، ثم أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي مد المبادرة حتى نهاية العام ديسمبر 2020، بشرط تحديث البيانات.

ووفقًا لمصادر باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، فإن غدًا الخميس هو آخر موعد لتحديث بيانات العمالة غير منتظمة، باعتبارها شرط أساسي لصرف المنحة المقررة وهي 500 جنيه تصرف كإعانة شهرية للمتضررين.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي خطوات تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة عبر موقع بوابة الحكومة المصرية، حتى لا يتعرض لوقفها.

خطوات تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

- للمشاركة في منحة العمالة المتضررة يتوجب عليك التسجيل أولاً وتعبئة الحقول الضرورية، من هنــا.

- سيتطلب التسجيل إدخال الاسم رباعي والبريد الإلكتروني والحالة الاجتماعية، وطريقة التواصل، والمهنة، بالإضافة إلى باقي البيانات المطلوبة الأخرى في الاستمارة أدناه.

- هذه البيانات يجب أن تكون كاملة وصحيحة حتى تمكنك من المشاركة الفعالة في منحة العمالة المتضررة.

- خطوة تحديث البيانات تأتي تمهيدًا لصرف الدفعة الرابعة حيث يتم مراجعة البيانات الخاصة بالفئات التي حصلت على المنحة سابقًا، وتطلب منها تحديث البيانات للتأكد من استمرار احقيتها في الحصول على المنحة.

وبحسب المصادر لن تعتمد الحكومة على قاعدة البيانات الخاصة بصرف الدفعات السابقة، مؤكدة أن من يستحق فقط سيتم الصرف له.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه في سبتمبر الماضي، بصرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة، بإجمالي 1500 جنيه تصرف حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، على ثلاث مراحل، لتخفيف الأعباء عن العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا.