27 مرشحاً بـ"أبو قرقاص" بالمنيا يتنافسون على مقعدين

تشهد المعركة الإنتخابية بالدائرة الرابعة لإنتخابات مجلس النواب ومقرها مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا ترشح 27 مرشحاً منهم 5 يمثلون 4 أحزاب بينما هناك 22 مرشحا مستقلاً.

ويخوض الانتخابات 27 مرشحا بينهم نائبين حاليين، يتنافسون علي مقعدين بالنظام الفردي، وبينهم 5 يمثلون 4 أحزاب، و22 مستقلا.

ودفع مستقبل وطن بمرشحين اثنين هما: السيد مجدي معتمد محمد سعداوي، وشهرته مجدي سعداوي، عضو مجلس نواب حالي، رمز القلم، ومنير مكرم الله منير مكرم الله، وشهرته منير مكرم الله، مدير شركة مكرم الله، رمز الكتاب.

ودفع حزب الجيل الديمقراطي بمرشح واحد هو: سيد نجيب ياسين عبد الجليل، وشهرته سيد ياسين، سكرتير بمحكمة المنيا الإبتدائية، رمز الحصان.

ودفع حزب المؤتمر بمرشح واحد هو: عبد الناصر مكرم محمد حسين، وشهرته، عبد الناصر البرباوي، ضابط شرطة بالمعاش، رمز مركب شراعي.

ودفع حزب حماة الوطن بمرشح واحد هو: طارق أحمد توفيق مفتاح، وشهرته طارق مفتاح، لواء شرطة بالمعاش، رمز جرار زراعي.

فيما دفع تحالف نداء مصر بعاطف محمد كامل مبروك، وشهرته عاطف الخياري، حاصل علي دبلوم تجارة، رمز المنزل.

وهناك 22 مستقلا يخوضون المعركة، وهم: مصطفي عبد الرحمن أدهم محمد وشهرته مصطفي أبو عمر، موظف مدني بوحدة مرور أبوقرقاص، رمز الأسد، وحسن إسماعيل محمد عبد المجيد، وشهرته حسن الزهيري، باحث قانوني بالوحدة المحلية بأبوقرقاص، رمز الكف، ومحمد خيري عبد السيد بدوي، وشهرته محمد خيري، مراجع نصوص بالقناه السابعة، رمز الفيل، وحسام محمود أحمد، وشهرته حسام أبو زيد، محامي حر، رمز الديك، ومحمود رمضان أحمد هلال، وشهرته محمود الهلالي، محامي حر، رمز بندقية الصيد، وأحمد محمد عبد المنعم إسماعيل، وشهرته أحمد عبد المنعم إسماعيل، ليسانس آداب، رمز التمساح، وبركة سالم أحمد، وشهرته الحج بركة سالم، عامل، رمز المدفع.

وأيضا محمد نايف محمد طلب، وشهرته اللواء محمد نايف، لواء شرطة بالمعاش، ساعة يد، ووليد محمد عبد المنعم أحمد التوني وشهرته الدكتور وليد التوني، عضو القطاع القانوني بمجلس النواب، رمز السكينة، وإسماعيل طه إسماعيل محمد وشهرته إسماعيل أبو صبيحي، أخصائي إجتماعي بمعهد جلال إسماعيل، رمز الطائرة، ومصطفي محمد بهي الدين أحمد التوني، شهرته مصطفي التوني، موظف بالبنك الزراعي، رمز الشمعة، هيثم مسامح نجيب برسوم، شهرته هيثم فاروق، ليسانس حقوق، رمز السفينة، ووليد ضاحي عبد العزيز الشباح، وشهرته وليد نفادي، مدير بشركة مقاولات، رمو عنقود العنب.

ومحمد أبو بكر محمد عبد االحليم، وشهرته محمد الهش، مهندس زراعي، دراجة نارية، ومحمود خيري محمود عبد الحافظ غلاب وشهرته المستشار محمود غلاب، محامي، أتوبيس، وجاد محمد عبد العزيز محمد وشهرته نبيل أبو الشيخ ناجي، مدرس بجامعة الأزهر سابقا، آلة حاسبه، محمد صاوي عبد العزيز، وشهرته محمد الصاوي فريد، حاصل علي ثانوية أزهرية، غصن الزيتون، ونوار حسن محمد، شهرته الحج نوار حسن محمد، بكالوريس علوم وتربية، رمز الصقر، أشرف سيد محمد شوقي عبد الرحمن، وشهرته أشرف شوقي، عضو مجلس نواب حالي، العصفور، وعادل ياسين أحمد حسين، وشهرته عادل ياسين مخيمر، لواء شرطة بالمعاش، مظروف بريد، ووسام محمد محمود محمد، وشهرته وسام ممدوح أبو الصفا، موظف بالصندوق الاجتماعي، رمز الهدهد.