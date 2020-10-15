حظك اليوم الخميس 15-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يحب عمله ويخلص له بشدة، ويصعب عليه التعبير عن مشاعره، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة خدمة "حظك اليوم" لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يجعلك قادرًا على الفهم والدعم والاجتهاد وتقديم العون.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب يمنحك مشاعر حب تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.