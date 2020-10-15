رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 15-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:03 ص | الخميس 15 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

مولود برج الثور يحب عمله ويخلص له بشدة، ويصعب عليه التعبير عن مشاعره، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة خدمة "حظك اليوم" لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يجعلك قادرًا على الفهم والدعم والاجتهاد وتقديم العون.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب يمنحك مشاعر حب تجمعك بمن تحب.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الأربعاء 14-10-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 14-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 14-10-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 14-10-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

//For Inner Page