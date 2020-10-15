حظك اليوم الخميس 15-10-2020 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء اجتماعي ويتكيف بسهولة مع الظروف المحيطة به، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض "حظك اليوم" لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم أفكارك وأولوياتك المرتبة تساعدك على الإقناع والتأثير.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يعدك بالرومانسية، وتساعدك بصيرتك أن تعرف من يحبك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية نيكول كيدمان، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يونيو.