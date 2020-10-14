"هواتف من أجل الخير".. مبادرة للتخلص من المخلفات بالهواتف المحمولة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تشجيع ودعم الوزارة للمبادرات الخاصة بالحد من أثار المخلفات الإلكترونية، ومنها مبادرة تطوير تطبيق إلكتروني خاص بجمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد E-tadweer والمزمع إطلاقه الشهر المقبل.

ويعد E-tadweer بداية لتفعيل نظام المسؤولية الممتدة للمنتِج، حيث يتيح للمواطن التنويه عن المخلفات التي لديه ويقوم أحد منتجي الأجهزة الكهربائية المشتركين في التطبيق بجمع هذه المخلفات وتقديم كوبون تخفيض لأحد منتجات شركته والتواصل مع أحد مصانع التدوير الرسمية لتسليم المخلف لتدويره.

وتابعت "فؤاد"، خلال كلمتها بمناسبة يوم البيئة العربي 2020، أن وزارة البيئة تدعم المبادرة الشبابية "هواتف من أجل الخير" لجمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد والتخلص الآمن منها، وتخصيص جزء من الأرباح لدعم تعليم الأفراد الغير قادرين، بالاضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وبالتعاون مع برنامج المنح الصغيرة الممول من مرفق البيئة العالمية لبناء القدرات لتلك الجمعيات المشاركة فى إعداد مشروعات لدعم الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية.

جدير بالذكر أن العالم العربى يحتفل يوم 14 أكتوبر من كل عام بـ"يوم البيئة العربي" الذي يوافق تاريخ صدور قرارات الاجتماع الأول لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة الأول عام 1987 حيث يتم المشاركة فى هذا اليوم على كافة المستويات الرسمية والأهلية المهتمة بالبيئة بالدول العربية من خلال تنظيم الندوات والأنشطة والبرامج المختلفة الخاصة برفع الوعي البيئي والعمل على مناقشة أهم القضايا والتحديات البيئية في المنطقة العربية.

وتحتفي وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربى للشباب والبيئة بيوم البيئة الوطنى، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على اعتماد يوم 27 من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطنى فى مصر اعتبارا من عام 2020، وذلك فى ظل تزايد الاهتمام على المستوى الرسمى والوطنى فى مصر بقضايا البيئة، وتأكيدا لدور المجتمع المدنى فى إبراز جهوده فى المحافظة على البيئة وتنميتها.