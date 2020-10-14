منافسة شرسة بين 28 مرشحا بالبدرشين والعياط للفوز بـ3 مقاعد برلمانية

اشتعلت الدعاية الانتخابية بين المرشحين الحزبيين والمستقلين والذين يخوضون انتخابات مجلس النواب، في الدائرة الثالثة بمركزي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، حيث يتنافس 28 مرشحًا للفوز بـ3 مقاعد بالبرلمان.

لافتات دعائية بشوارع البدرشين والعياط.. وحملات توعية لمنع بيع الأصوات

وانتشرت اللافتات الدعائية في شوارع مركزي البدرشين والعياط بكثافة، اليوم الأربعاء، وأظهرت مقابلات المرشحين بأهالي الدائرة حربًا بين العائلات الكبيرة لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، حيث يحاول المرشحون الحزبيون السيطرة على أصوات الدائرة قبل ماراثون الانتخابات، فيما يؤكّد المستقلون أحقيتهم في مقاعد البرلمان لتحقيق آمال وطموحات أهالي الدائرة.

وفي المقابل انتشرت حملات توعوية لجميع أهالي الدائرة الثالثة، بأهمية عدم بيع الأصوات، وأن يعطي كل مواطن صوته لمن يستحق.

أنصار المرشحين يستقلون سيارات تجوب الشوارع لحث المواطنين على التصويت

وقام أنصار مرشحي انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة، اليوم، باستقلال سيارات تجوب شوارع وقرى البدرشين والعياط، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ودعم مرشحيهم في الانتخابات، كما قاموا بتعليق العديد من الدعاية الانتخابية، من لافتات و"بنرات"، فضلًا عن الكتابة على جدران الشوارع، كما نظم جميع المرشحين مؤتمرات دعائية لشرح برنامجهم الانتخابي على أهالي الدائرة الثالثة.

"الدرجلي": جميع خدمات أهالي دائرة البدرشين والعياط المشروعة سأعمل على تحقيقها

من جانبه، قال عماد الدرجلي، أحد مرشحي حزب مستقبل وطن عن دائرة البدرشين والعياط، إنه يواصل شرح برنامجه الانتخابي لجميع أهالي الدائرة، وكيفية تحقيق جميع خدماتهم المشروعة، مشيرًا إلى أنه فى حال فوزه بمقعد في الانتخابات المقبلة سيعمل على تحقيق أكبر الخدمات لأهالي مدينتي البدرشين والعياط.

وأكد أن الانتخابات ستكون شرسة بين جميع المرشحين.

"الخبيري": القرى تعاني من مشكلات عدة ويجب حلها فورًا

وأكد نادر الخبيري، أحد مرشحي مستقبل وطن عن الدائرة الثالثة بمدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، أن خدمات أهالي الدائرة المشروعة مجابة، ولا يمكن التأخر في تحقيقها، مشيرًا إلى أنه سيعمل على خدمة أهالى دائرته حال فوزه بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

وذكر أن قرى البدرشين والعياط تعاني من مشاكل عديدة، ولا بد من حلها فورًا.

وعلى الجانب الآخر، واصلت مها الكاشف، أحد المرشحين المستقلين، في عقد ندوات ولقاءات جماهيرية مع جميع أهالي الدائرة الثالثة بمدينتى البدرشين والعياط بمحافظة الجيرة، لحثهم على مساندتهم لها في انتخابات مجلس النواب القادمة، والعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة حال فوزها بمقعد في مجلس النواب.

وطالبت "الكاشف"، خلال لقائها الجماهيري بالمواطنين اليوم، بالمشاركة الفعالة في التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، واختيار المرشح المناسب لخدمتهم والعمل على راحتهم، وتحقيق كل مطالبهم المشروعة، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تحقيق وتنفيذ برنامجها الانتخابي والذى يخدم كل فئات الدائرة، مؤكدة على ثقتها الكبيرة في أنصارها.