"أبو شقة": لم أسع لمنصب أو مال طوال تاريخي.. وتعييني بـ"الشيوخ" تكريم

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عضو مجلس الشيوخ بالتعيين، إنه سعيد بعضوية مجلس الشيوخ، كونها امتداد وتقييم لعمله البرلماني خلال الفترة الماضية، الذي بذل فيه مجهوداً كبيراً، من حيث مشاركته في سن وتشريع عدد كبير من القوانين، خلال رئاسته للجنة الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أنه سيقدم رأيه في كل ما يعرض من قوانين على مجلس الشيوخ.

وأضاف" أبو شقة" لـ"الوطن"، أن اختيار 4 من قيادات حزب الوفد لعضوية مجلس الشيوخ، يمثل إنجاز للوفد، وإيمان من القيادة السياسية بدور حزب الوفد، الذي يمثل المعارضة الوطنية الحقيقية، فدائما ما كان ينحاز الحزب لصف الدولة الوطنية.

وإلى نص الحوار:

*ماذا تمثل عضوية مجلس الشيوخ بالنسبة لك؟

عضوية مجلس الشيوخ، تمثل امتداد وتكريم وتقييم للعمل البرلماني الذي قدمته من قبل في مجلس الشورى، ثم بعد ذلك كرئيس للجنة الدستورية والتشريعية على مدار 5 دورات انعقاد طيلة فصل تشريعي كامل لمدة 5 سنوات، وكل دور انعقاد تقديرا وشكرا مني لأعضاء اللجنة الدستورية، كنت أنجح بالتزكية، وأدينا اداء جيد، وأنجزنا كماً وكيفاً من القوانين غير المسبوقة، وكم من الاتفاقيات غير المسبوق لأن الدستور الحالي يضيف أعباء على اللجنة الدستورية والتشريعية، لأن في هذا الدستور كافة الاتفاقيات والمعاهدات لابد أن تعرض على اللجنة الدستورية والشتريعية، وكلها تعرض على الجلسة العامة وفقا للمادة 151 من الدستور، فوفق الدستور الجديد يعرض على المجلس كل مشروعات القوانين من رئيس الجمهورية أو من الحكومة أو من أي نائب، وهذا النص الدستوري ألقى عبئا جديدا على اللجنة الدستورية والتشريعية كونها يعرض عليها مشاريع القوانين هذه، فقد كانت هناك ثورة تشريعية، حيث أنجزنا في هذا الفصل التشريعي قوانين كثيرة كانت ضرورية، ويكفي أننا في فترة الـ 15 يوم بداية مجلس النواب الحالي، أنجزنا عدد يزيد عن 340 قرارا بقوانين، لأن المادة 156 من الدستور، تنص على أن القرارات التي تصدر في غيبة المجلس، يتعين أن تعرض وتناقش وتقر خلال 15 يوما من بداية انعقاد المجلس، وهذا كان عبئا حيث كنت رئيس اللجنة في ذلك الوقت، وكلها كانت قوانين تتعلق بكيان الدولة ذاته، فاستطعنا أن ننجز، فضلا عن إنجاز لائحة المجلس، وفق الدستور الحالي يصدر بها قانون خلال 22 يوم، وهذا إنجاز ومعجزة بكل المقاييس، فكنت أرأس لجنة من 6 أعضاء، وكنا نجلس من 10 صباحا حتى 2 صباحا لليوم الثاني، أنجزنا 48 مادة، ليس في أي منها شبهة عدم دستورية، فمنذ دستور 71 لم تعدل اللائحة، أعددنا قانون بناء وترميم الكنائس، القانون الخاص بالرياضة، والخاص بالشباب، وقانون الهجرة غير الشرعية، وشرعنا قوانين للاقتصاد، وقانون الاستثمار على أحدث النظم العالمية، كنا أمام نصوص خاصة بتحقيق عدالة ناجزة ومنصفة، وأصدرنا القانون رقم11 لسنة 2017، الخاص بتذليل إجراءات التقاضي الجنائية، بما يحقق العدالة المنصفة والمنجزة، وأعددنا مشروع كامل لقانون الإجراءات الجنائية، به نصوص مستحدثة تساير أحدث النصوص الإجرائية في العالم، وكان مقررا عرضه خلال شهر مارس الماضي، لولا ظروف كورونا التي حالت دون ذلك.

عضو"الشيوخ"بالتعيين:اختيار 4 من قيادات" الوفد" لعضوية الشيوخ تقدير لدور الوفد الوطني.. وإنجاز للحزب

*ماذا ستفعل خلال تواجدك في مجلس الشيوخ؟

سنسير بنفس الأداء الوطني الذي لا يتغير، وفي حياتي كلها لم أسع لمنصب، ولم يغريني مال أو سلطة، بدءا من عملي في النيابة، وصولا للمحاماة، وفي مجلس الشورى قبل ذلك، ومجلس النواب، سأبذل مزيد من الجهد، و سأضحي بكل ما يمكن التضحية به من أجل الوفاء بما يوكل إلي، لأرضى عنه أمام الله وضميري والوطن، كما أدى مجلس النواب الحالي أداء محترم وأنجز من الكم والكيف قوانين غير مسبوق، وتحياتي وأنا على مشارف مجلس جديد، لمجلس النواب الحالي، رئيسا و أعضاء، الكل كان يعمل في منظومة واحدة، وعلى قلب رجل واحد، نحو هدف واحد، بما فيه خدمة الوطن والمواطن.

*ما القضايا والأمور التي ستكون على رأس اهتماماتك في مجلس الشيوخ؟

نلتزم بنص واختصاصات مجلس الشيوخ، فكل اختصاص منصوص عليه في مجلس الشيوخ، سيعرض على المجلس، وسيكون لي رأي فيه.

*ما عدد المعينيين من حزب الوفد في مجلس الشيوخ؟

هناك 4 من قيادات الحزب، هم الدكتور هاني سري الدين، و محمد شردي، وخالد قنديل، وعبد العزيز النحاس، وهم نواب لرئيس الحزب.

*ماذا يعكس ذلك؟

إنجاز لحزب الوفد، وتقدير من القيادة الوطنية لدور حزب الوفد، و أدائه كحزب يمثل المعارضة الوطنية التي انحازت خلال تاريخها لما فيه مصلحة الوطن، ومصلحة المواطن، وتاريخ حزب الوفد كان دائما يقف ويساند ويعضد الدولة الوطنية، ولا يسمح بأي صورة من الصور بمساس سلامة الدولة المصرية أو الوطن أو المواطن، وهذه رؤية للقيادة السياسية نشكرها باسم واسم من تم تعينهم وباسم الوفديين جميعا على هذا التكريم الذي نعتز به، ونقدره.

*هل أنت راض عن تمثيل حزب الوفد في القائمة الوطنية؟

لا أريد الخوض في هذا المجال، لكن ما استطيع قوله ان نسبة تمثيل الوفد في مجلس الشيوخ نسبة جيدة، يكفي أن بينهم 4 نواب رئيس حزب، إضافة إلى رئيس الحزب، أما بالنسبة لمجلس النواب، لا نستطيع أن نحكم إلا عندما تصدر النتيجة.

*معنى ذلك أنك راض عن دور حزب الوفد؟

حزب الوفد دوره وطني، لا يعمل ولا يتحرك إلا من منظومة ومبدأه هو أنه دائما يحمي الدولة وينحاز للوطن والمواطن، يمثل المعارضة الوطنية بمفهومها الدستوري الصحيح.