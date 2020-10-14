الفريق "ربيع" يستعرض أهمية القناة الجديدة في لقاء مع أوائل الثانوية

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وفداً من أوائل الثانوية العامة، اليوم، في حضور عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وخالد صلاح مدير التحرير ورضا العراقي نائب رئيس التحرير وبعض قيادات ومحرري الجريدة.

تأتي الزيارة في إطار التعاون المُثمر بين هيئة قناة السويس وجريدة الجمهورية في إطار التقليد السنوي لمؤسسة التحرير (جريدة الجمهورية) برعاية المتفوقين علمياً من أوائل الثانوية العامة والاحتفاء بهم من خلال تنظيم مجموعة من الجولات التعريفية لأهم المشروعات التنموية التي تشهدها البلاد.

ورحب الفريق أسامة ربيع، بأبناء مصر من المتفوقين علمياً من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، معرباً عن سعادته وفخره بلقائه تلك الكوكبة من خيرة شباب مصر، مشيداً بقدرتهم على تحقيق النجاح والتفوق رغم التحديات والصعوبات على خلفية التداعيات السلبية التي أحدثتها جائحة كورونا.

وأكد "ربيع" أن مسيرة التنمية ترتبط ارتباطاً وثيقاُ بالكوادر الشابة والعقول المتميزة والأفكار الخلاقة، لافتاً إلى حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لرعاية المتفوقين وتشكيل وعى الشباب خلال هذه المرحلة العمرية الدقيقة، التي تشهد تكون الفكر السياسي والاجتماعي وهو ما يتطلب تحصينه من خلال إلقاء الضوء على الإنجازات التي حققتها البلاد وتنظيم الجولات الميدانية للمشروعات القومية المختلفة.

وشدد رئيس الهيئة على أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحفر قناة السويس الجديدة في عام واحد، كان قراراً صائباً وجريئاً يكشف رؤية الرئيس وثقة الشعب المصري في قيادته والتفافهم حول المشروع القومي العملاق وتمويله في ثمانية أيام فقط، مشيراً إلى أن القناة الجديدة عززت من المكانة الرائدة للقناة وزيادة قدرتها على مواجهة تحديات المنافسة.

ولفت إلى أن القناة الجديدة كان لها بالغ الأثر في تجاوز الأزمات المتتالية التي شهدها العام الجاري وأبرزها أزمة فيروس كورونا المستجد، وانخفاض أسعار النفط وتراجع حركة التجارة العالمية.

وخلال الزيارة، استمع الحضور إلى عرض تقديمي عن مشروع قناة السويس الجديدة يوضح الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، والمزايا الملاحية التي وفرتها القناة الجديدة للعملاء من الخطوط والتوكيلات الملاحية. في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى الأستاذ عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية. عقب ذلك، التقط الفريق أسامة ربيع صورة تذكارية مع أوائل الثانوية العامة ثم دعاهم لمتابعة حركة الملاحة بالقناة الجديدة من خلال المارينا الجديد، تلاها زيارة موقع الأنفاق بالإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز المحقق بهما على أرض الواقع.