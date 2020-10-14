العثور على جثة رجل أربعيني داخل شقته السكنية بالغردقة

عثر أهالي منطقة "ستوب شوب" بوسط الغردقة على جثة رجل في العق الرابع من العمر، داخل مسكنه، وأبلغ الأهالي الأجهزة الأمنية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت مديرية أمن البحر الأحمر، تلقت إخطار بالعثور على جثة لرجل يدعي "زكريا. س" ٤٦ عامًا داخل شقته السكنية بمنطقة "ستوب شوب" وسط مدينة الغردقة.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة المبدئية عدم وجود شبهة جنائية، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفي الغردقة العام، وأكد مصدر طبي بمستشفى الغردقة أن الوفاة طبيعية نتيجة لغيبوبة سكر، وجرى تحرير محضرًا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.