"الموازنة" تعبر الربع الأول من العام المالي بنجاح رغم "كورونا"

عبرت الموازنة العامة للدولة الربع الأول من العام المالي الحالي، بسلام، رغم تفشي جائحة كورونا خلال تلك الفترة محققة فائضا أوليا بلغ 100 مليون جنيه.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الصورة الإجمالية للفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر للعام المالى 2020/2021، أوضحت استقرار المؤشرات المالية، حيث حققت الموازنة فائضاً أولياً بسيطا قدره 100 مليون جنيه، على الرغم من التأثر الكبير بتداعيات جائحة كورونا، وما تم من تلبية لكافة احتياجات قطاع الصحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وكذلك سداد مستحقات صناديق المعاشات، فضلاً عن توفير احتياجات أجهزة الموازنة.

وأضاف "معيط" خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء، أن معدل النمو السنوي للإيرادات شهد ارتفاعاً بنحو 18.4% خلال الفترة من يوليو- سبتمبر 2020، على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي، في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11% بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية (معدل نمو سنوي قدره 60%)، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم.

وأوضح وزير المالية أن الفترة من يوليو- سبتمبر من العام المالى 2020/2021 شهدت زيادة فاتورة وجملة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 5.1% مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى استمرار جهود الوزارة فى إطالة عمر الدين، حيث بلغ نحو 3.2 عام في يونيو 2020، بدلا من 1.3 عام فى يونيو 2013، ونحو 1.8 عام فى يونيو 2014، ومن المتوقع وصوله إلى 3.8 عام بحلول يونيو 2021، مضيفاً أن الوزارة حققت التزامات صندوق النقد الدولى للربع الأول من العام المالى الحالي من خلال تحقيق صافى إصدارات للسندات بنحو 71%.

وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة شهدت خلال الفترة من يوليو- سبتمبر من العام المالى 2020/2021، ارتفاعاً بنحو 60% لتصل إلى نحو 40 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ نحو 28.4 مليار جنيه، بزيادة 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتناول وزير المالية خلال العرض، بياناً بأهم المبالغ التي يتم تدبيرها ولم تكن مدرجة بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021، مشيراً إلى أن تلك البنود تضمنت توفير احتياجات وزارة الصحة والسكان من الألبان العلاجية والألبان الصناعية للأطفال حديثي الولادة من سن يوم حتى عام، بخلاف الاعتماد المخصص لهذا الغرض بالموازنة، وكذا صرف الدفعة الثالثة والأخيرة للمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، وما يتعلق بتطوير نظم المعلومات بالشهر العقاري، إلى جانب ميكنة ورفع كفاءة البنية التكنولوجية لفروع التوثيق علي مستوى الجمهورية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى، لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

ورصدت الحكومة نحو 100 مليار جنيه مع بداية تفشي فيروس كورونا في القاهرة في شهر مارس الماضي ضمن خطتها الاحترازية لمكافحة الفيروس المستجد تضمنت مبادرات ومنح العمالة غير المنتظمة منحة قدرها 500 جنيه لمدة 3 أشهر متتالية.

وأتاحت وزارة المالية السبت الماضي، نحو 7.1 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية فى سبتمبر الماضي فقط، عندما صرفت تلك المبالغ لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، ودعم اشتراكات الطلبة بمترو الأنفاق، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم الأدوية وألبان الأطفال، والشركة القابضة للغزل والنسيج، والهيئة الوطنية للإعلام؛ بما يُمَّكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذى يُخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل؛ وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات.