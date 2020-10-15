أبوشقة: أجلنا اجتماع الهيئة الوفدية ولم أتنازل عن رئاسة الحزب

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أنه لم يتنازل أو يتخلى عن رئاسة الحزب، مشيراً إلى أن ما قام به فقط، هو دعوة الجمعية العمومية لمناقشة هذا الأمر، وكانت هذه الرؤية تتم وفق أساس لائحي كونه منتخبا من الهيئة الوفدية، ومن ثم يجب الرجوع إليها في هذا الشأن.

وأضاف أبوشقة، لـ"الوطن": فزت برئاسة حزب الوفد، بأعلى نسبة أصوات حصل عليها أي رئيس حزب، وهناك علاقة تعاقدية مع الهيئة الوفدية، فلا يصح من الناحية الدستورية والقانونية أن أُخل باتفاقي معها، ولو أردت لأي سبب التنازل أو إجراء انتخابات مبكرة، لا بد أن أعود للهيئة الوفدية.

وتابع أن الجمعية العمومية كان مقرر عقدها غداً 16 أكتوبر، لكن النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب لم يستطع إعداد كشوف الهيئة الوفدية، نظراً لضيق الوقت في ظل ظروف انتخابات مجلس النواب.

ونوه أبوشقة إلى أن هناك نص في اللائحة الداخلية للحزب ينص على تأجيل إجراءات أو انتخابات لرئاسة الحزب أو الهيئة العليا، إذا صادفت انتخابات رئاسة الجمهورية أو الانتخابات البرلمانية، لذلك قرر تأجيل كل إجراءات دعوة الهيئة الوفدية للنظر في قرار عدم استكمال مدتي الرئاسية، لما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب.

وأوضح أنه عقب انتهاء انتخابات مجلس النواب، ستجتمع الهيئة العليا وتقرر ما إذا كانت تدعو الهيئة الوفدية للنظر في أي خلاف، ومناقشة ما يطرح عليها من عدمه، لافتا إلى أن الهيئة الوفدية هي التي ستفصل في أي خلاف وهي صاحبة القرار النهائي في أي قضية أو أمر يطرح للنقاش داخل الحزب، وإلا ستتحول المسائل إلى فوضى.

وأشار أبوشقة إلى أن الهيئة الوفدية اختارته كرئيس حزب لمدة 4 سنوات، واللائحة تحكم هذه الأمور، مؤكداً أن الأصل هو أنه مستمر في رئاسة الحزب حتى 30 مارس 2022، ومن ثم لو وقع أي طارىء يحول دون ذلك لأي سبب، ففي هذه الحالة لا تستطيع أي سلطة أن تصدر قرار في هذا الشأن دون الرجوع للهيئة الوفدية.