12 محطة في حياة دينا راشد النابغة في مجال التكنولوجيا بشيكاغو

تعد الدكتور دينا راشد، عمید مساعد جامعة شیكاجو للشراكات الدولیة، إحدى النابغات في المجال الأكاديمي ومجال عملها في جامعة شيكاغو، فلها دور كبير جدًا مع الجالية المصرية في أمريكا، سواء في طرح أفكار لخدمة الجالية المصرية أو أفكار لمساعدة وطنهم الأم والمشاركة في التنمية الجارية على أرض مصر.

ويرصد التقرير التالي محطات مهمة في حياة راشد، كما يلي: