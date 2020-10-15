12 محطة في حياة دينا راشد النابغة في مجال التكنولوجيا بشيكاغو
كتب:
سماح حسن الجوهري
11:42 ص | الخميس 15 أكتوبر 2020
الدكتورة دينا راشد عميد مساعد جامعة شیكاجو للشراكات الدولیة
تعد الدكتور دينا راشد، عمید مساعد جامعة شیكاجو للشراكات الدولیة، إحدى النابغات في المجال الأكاديمي ومجال عملها في جامعة شيكاغو، فلها دور كبير جدًا مع الجالية المصرية في أمريكا، سواء في طرح أفكار لخدمة الجالية المصرية أو أفكار لمساعدة وطنهم الأم والمشاركة في التنمية الجارية على أرض مصر.
ويرصد التقرير التالي محطات مهمة في حياة راشد، كما يلي:
- تخرجت دینا راشد في قسم العلوم السیاسیة بكلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة جامعة القاھرة.
- حصلت على ماجستیر في الدراسات الدولیة من جامعة دیبول بشیكاجو، ثم ماجستیر ودكتوراه العلوم السیاسیة من جامعة شیكاجو في السیاسات المقارنة والعلاقات الدولیة.
- تخصصت في العلاقات "العسكریة - المدنیة" والمؤسسات المسلحة في العالم الثالث خاصة في الشرق الأوسط وأمریكا اللاتینة
- تولت التدريس في قسم العلوم السیاسیة بجامعة شیكاجو، كما شاركت في الإشراف على رسائل ماجستیر ودكتوراه بالجامعة.
- لھا العدید من الأبحاث المنشورة والمقالات والمحاضرات عن العلاقات المدنیة - العسكریة من منظور یقارن بین الأنماط الغربیة، وأنماط دول الجنوب العالمي South Global، والتطور السیاسي في مصر، وتحدیات الجغراسیاسة (الجیوبولیتكس) في الشرق الأوسط.
- تتولى راشد منصب عمید مساعد جامعة شیكاجو للشراكات الدولیة مشرفة على التبادل الطلابي بین جامعة شیكاجو وجامعات العالم.
- ترأس برنامج ساویرس للمنح بالجامعة، والذي تأسس بمنح سخیة من رجل الأعمال ناصف ساویرس وصلت إلى 50 ملیون دولار، تخصص بالكامل لاستقدام أفضل العناصر الطلابیة من مصر للدراسة بالجامعة.
- تمكنت من توسیع الشراكات الدولیة لجامعة شیكاجو مع الجامعات المصریة برعایة برنامج ساویرس والتي بدأت بجامعة القاھرة لتشمل جامعة عین شمس والإسكندریة.
- تحرص من خلال دورھا القیادي بالجامعة على توثیق علاقات الطلبة المصریین بأنبغ أساتذة الجامعة الحاصلین على جوائز نوبل في العلوم أو الآداب لتعظیم فرصھم لاستكمال الدراسات العلیا.
- ربط الطلبة المصریین الدارسین بقسم الأقتصاد والأعمال بفرص الاستثمار المتاحة بالجامعة لمساعدتھم على تحویل مشروعات التخرج إلى مشروعات حقیقیة.
- تعتبر دراستھا وعملھا بجامعة شیكاجو تجربة ثریة وناجحة وممتعة، خاصة أنّ جامعة شیكاجو من أقوى 10 جامعات على مستوى العالم، لكنھا تفخر دائما بكونھا بالأساس واحدة من أبناء الجامعة المصریة.
- لها دور نشط في الجالیة المصریة، خاصة في إطار ربط الأجیال المختلفة ببعضھا البعض، وربط جالیة شیكاجو بالوطن الأم، وتعزیز النشاط الثقافي والخیري المرتبط بمشروعات التنمیة الصحیة والتعلیمیة في مصر.