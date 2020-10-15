بالأسماء.. تفاصيل تورط "مروان يونس" ومدير حملة "شفيق" في التآمر ضد مصر

بعد شهور من أحداث 25 يناير 2011، فتحت الدولة ملف تمويل منظمات المجتمع المدني بعد تشكيل لجنة تقصي حقائق حول التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية، والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها في مصر، انتهت إلى إحالة 43 متهمًا للمحاكمة الجنائية في فبراير 2012، تضم مصريين وأجانب.

وزعم البعض عدم صحة الاتهامات، إلا أن إيميلات وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق، هيلاري كلينتون، التي أمرت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، رفع السرية عنها، كشفت صحة ما حركته الدولة المصرية ضد تلك المنظمات.

وكشف إيميل لهيلاري كلينتون، عن وجه أحد هؤلاء وهو المهندس مروان يونس الذي كان يتولى مسئولية ملف التخطيط والتسويق السياسي لائتلاف دعم مصر في عام 2016، بالإضافة إلى مسئوليته عن اللجنة الإعلامية، قبل خروجه من المشهد في 2018، والذي بحسب الوثيقة الأمريكية تبين تلقيه مبلغا ماليا قدرته الرسائل بـ420 ألف دولار لبدء مرحلة التجهيزات وزيادة الوعي بالديمقراطية في مصر، قبل أن تصله رسالة من هيلاري نصها "مبروك يا مروان.. سوف نستكمل بناء الديمقراطية".

ولم تكن 25 يناير، فقط وسيلة للإخوان والجماعات التكفيرية فقط لكي تقفز من مخابئها ولكنها كانت أيضا فرصة للبعض لكي يكتسب من خلفها مصالح اقتصادية وسياسية غير مشروعة، وإن كان التشابه الذي يربط بين جميع من انتفعوا بتلك الأحداث هو ارتباطهم بأجهزة مخابرات خارجية لم تكن تنوي الخير لمصر.

إيميلات هيلاري كلينتون، أثبتت تلك المعلومات بالدلائل والقرائن لكي تفضح الإخوان وما تلقوه من دعم لإحداث الفوضى في مصر ثم تأتي المفاجآت تباعا لكي تكشف عناصر أخرى كان يتم الاستعانة بها لكي ترسم الحياة السياسية في مصر واستغلت هذه الثقة لتنفيذ مصالح خارجية كان من شأنها أن تسير بمصر نحو الهاوية.

"مروان يونس" الذي ظهر أخيرًا في وثائق هيلاري كلينتون كأحد المنفذين للأجندة الأمريكية داخل الحدود المصرية، لمن لا يعرف فهو أحد رواد الثقافة الغربية وأحد المنظرين في مجال السياسة، وخاض الانتخابات البرلمانية في 2015 معتمدا على صداقته بشخصية أخرى سنذكرها لاحقا في السطور التالية.

إيميلات "هيلاري كلينتون" تفضح اتصال "مروان يونس" بالإدارة الأمريكية لتنفيذ مخطط "الشرق الأوسط الكبير"

"مروان يونس" الذي أثبتت الوقائع التي ظهرت مؤخرا اتصاله المباشر بالإدارة الأمريكية وتلقيه الدعم المادي من هناك لتنفيذ ما يسمى بالديمقراطية الأمريكية في مصر أو ما كان يعرف في هذا الوقت بـ"الشرق الأوسط الكبير" كما تريد أمريكا، هو أحد مدعي الوطنية البارزين وكان مستشارا لائتلاف دعم مصر حتى عام ٢٠١٨م، يدير التشريعات والقوانين داخل مجلس النواب وكانت هناك غرفة مخصصة له داخل المجلس.

ولكن مع استبعاد "مروان يونس" من هذا الدور في 2018، انقلب ناقما على ما يحدث سياسيا في مصر الآن، وغير قناعه بعد ذلك ليتحول إلى محلل سياسي على السوشيال ميديا ينتقد كل الخطوات السياسية التي تحدث بشكل مستمر نحو تفعيل دور الكيانات السياسية في مصر.

إلا أنه يتبقى سؤال مهم، كيف أصبح مروان يونس لمدة 3 أعوام منذ 2015 حتى 2018 واحدا ممن يرسمون الحياة السياسية في مصر؟، والإجابة عن هذا السؤال تنحصر في "محمود فراج"، وهو صديق "يونس"، ومدير حملة أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة عام 2012 ضد مرشح الإخوان وقتها "محمد مرسي"، ومن يعلم ربما كانت أسرار كل حملة "شفيق" عند الإخوان عن طريق "محمود فراج" الشخصية الموثوق بها لدى "المخابرات الأمريكية".

و"فراج" ظهر فجأة لكي يحصل على ثقة من يدير المشهد في هذا الوقت وعلى رأسهم الراحل سامح سيف اليزل، ثم صار يتحكم في "ائتلاف دعم مصر" لمدة 3 سنوات كاملة في مشهد أثار سخط الشارع كاملا على البرلمان والحياة السياسية بالكامل، وإن كان قد أصبح محتملا أن يكون صناعة هذا السخط كان متعمدا من قبل بعض القوى الخارجية وناشطيها في مصر والذي كان من ضمنهم "مروان يونس" وبالتبعية صديقه "محمود فراج" والذي تم استبعاده مع صديقة من المشهد أيضا في ذلك الوقت.

"مروان يونس" و"محمود فراج" اخفيا الدعم المالي الأجنبي عن طريق "تامر وجيه"

إلا أن القصة لم تنته هنا، فحجم المؤامرة التي تحاك على مصر، بحسب مصادر، تورط فيها ضلع ثالث مثل رأس المال الذي تم عن طريقه إخفاء الدعم المالي الأجنبي لـ"يونس" و"فراج"، وكان الواجهة هو رجل الأعمال "تامر وجيه"، وهو رجل ذو علاقات واسعة يعيش على اقتناص الفرص ببعض العلاقات، ويدعي دومًا علاقاته القوية بأصحاب السلطة والسياسة.