أسعار سيارات "فورد" الأمريكية في السوق المصرية

تعد السوق المصرية من أكبر الأسواق التي تنتشر فيها ماركات السيارات المختلفة، سواء كانت الأوروبية أو الصينية أو اليابانية، وتعتبر شركة "فورد" الأمريكية، من أبرز الشركات التي تحظى بمكانة مرموقة في السوق العالمية.

وتنشر "الوطن"، خلال السطور التالية الطرازات التي يتم طرحها في السوق المصرية من الشركة وأسعارها:

1- "فورد ايكو سبورت" وتأتي في السوق المصرية بفئتين مختلفتين التجهيزات، مع خيار واحد من المحرك بسعة 1000 سي سي تربو، يولد قوة 123 حصانًا، وأقصى سرعة 180 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل سرعة مزود بـ6 سرعات، وتبلغ قوة تسارع السيارة 11.6 ثانية، وتستهلك السيارة 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم.

ويبدأ سعر الفئة الأولى في السوق المصرية من 325 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر و370 ألف جنيه.

2- "فورد كوجا"، تأتي في السوق المصرية بـ4 فئات مع خيار واحد من المحرك بسعة 1500 سي سي تربو، يولد قوة 180 حصانًا، وأقصى سرعة 200 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل سرعة موزود بـ6 سرعات، وتسارع السيارة 10.1 ثانية، وتستهلك السيارة 7.5 لتر لقطع مسافة 100 كم.

وتأتي في السوق المصري بسعر يبدأ من 415 ألف للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر 465 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 514 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بسعر 565 ألف جنيه.

3- "فورد فيوجن" تأتي في السوق المصرية بأربع فئات مختلفة التجهيزات مع خيار واحد من المحرك بسعة 1500 سي سي تربو، يولد قوة 157 حصانًا، وأقصى سرعة 214 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل سرعة موزود بـ6 سرعات، وتسارع السيارة 9.1 ثانية، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم.

وتأتي في السوق المصري بسعر، يبدأ من 440 ألف للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر 490 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 540 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بسعر 565 ألف جنيه.