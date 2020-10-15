29 مستقلا و 10 أحزاب يتنافسون علي 4 مقاعد في دائرة مغاغة

يتنافس 43 مرشحا، علي 4 مقاعد في الدائر الثالثة ومقرها مركز شرطة مغاغة شمال محافظة المنيا، بينهم 14 مرشح يمثلون 10 أحزاب هي "مستقبل وطن، الوفد، الشعب الجمهوري، الإصلاح والتنمية، المصري الديمقراطي، حماة الوطن، الحرية، مصر المستقبل، نداء مصر، العربي للعدل والمساواة".

ودفع مستقبل وطن بـ3 مرشحين هم: "محمود حسن عبد الحميد وشهرته حمادة علي، عضو مجلس نواب حالي، سعودي عبد الرحمن، نائب رئيس مركز مدينة مغاغه، أحمد شعراوي، لواء شرطة سابق".

ويخوض حزب الشعب الجمهوري السباق الانتخابي بمرشحينهما: مصطفي خالد فتح الباب، نائب سابق، وأحمد عبد المحسن عبد العليم، وشهرته أحمد أبو حته، نائب سابق".

ودفع حزب الحرية بمرشحين هما: رجاء فاروق فؤاد عبد السيد، شهرته رجاء عطية، ومحمد عبد الحي، مفتش بالمحاجر، بينما ينافس حزب الوفد بمرشح وحيد هو إيهاب عبد العظيم جابر أحمد، عضو مجلس نواب حالي.

وينافس حزب الإصلاح والتنمية بمرشح واحد هوعبد الوهاب مكرم، كما دفع المصري الديمقراطي الإجتماعي بمرشح واحد هو حسين حسني غيته، عضو مجلس نواب حالي.

ودفع حزب حماة الوطن بمرشح واحد هو محمد بدوي محمود عبد الرحيم، عضو مجلس نواب حالي، بينما دفع حزب مصر المستقبل بمرشح واحد هو علي جمال كامل، كما دفع الحزب العربي للعدل والمساواة بمرشح واحد هو محمود أنيس، وينافس حزب نداء مصر بسيدة هي نجلاء كامل.

فيما يخوض المعركة الانتخابية 29 مرشحا مستقلا هم: أكرم علي محمد علي، وشهرته العميد أكرم علي، عميد قوات مسلحة بالمعاش، حمادة محمد محمد، وشهرته حمادة حلمي، استاذ ورئيس قسم بجامعة الأزهر، عبلة علي السمان محمد، وشهرتها عبلة علي، معلم أول، علام حسن السيد خليفة، شهرته علام الحساسني، صاحب محل، فاروق لطفي مصطفي عبد الموجود، وشهرته فاروق أبو العمدة، عامل، سمير حمدي حسن السيد، وشهرته سمير حمدي، مدير مدرسة.

وسامي إبراهيم محمد أحمد، وشهرته سامي جاد الحق، صحفي، ووائل أحمد محمود عبد العال، شهرته وائل أبو العز، حاصل علي ليسانس حقوق، محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، شهرته محمد الملطاوي، مهندس زراعي، عمر عبد الواحد شهاوي السيد، وشهرته عمر الشهاوي، مراجع حسابات، عيد فايز محمد حسن، وشهرته عصام فايز، دبلو زراعة، ورداني حسن محمد، حاصل علي دبلوم، سحر خيري صالحين عبد العال، شهرتها سحر خيري، مصمم أزياء، محمد حسانين محمد أحمد، شهرته محمد النقيب، فني، ومحمد مصطفي محمد، شهرته محمد أبو زيد، محامي.

وعمرو الشامخ جابر محمد، شهرته عمرو المنياوي، عضو بنقابة عمالية، عماد شريف نبيل صادق شهرته عماد شريف حاصل علي دبلوم، عبير مراد أحمد، شهرتها عبير علام، ربة منزل، رمضان محمد عبد القادر، شهرته العمدة رمضان، مهندس زراعي، أحمد سليمان عبد العظيم مبروك، شهرته المهندس أحمد سليمان، فني، حسني عبد الرحيم عماره محمود، شهرته أبو شامه، أسامه ربيع محمد، شهرته نادي ربيع، محامي، يسري أبو العزايم حسين فرجاني، شهرته يسري فرجاني، محامي، محمد عبد القادر أحمد، محاسب، علاء رشدي إبراهيم صالح، شهرته علاء الحجار، بكالوريس خدمة اجتماعية، محمد عبد العظيم أحمد الأدريسي، شهرته محمد الأدريسي، مدير مدرسة، رزق أحمد محمد، وشهرته رزق الفقير، بيطري، أشرف صلاح صديق محمد، مراجع حسابات، وعمرو محمود موسي علي، وشهرته عمرو موسي،مهندس.