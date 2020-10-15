طقس الجمعة مائل للحرارة على القاهرة وتحذيرات من الشبورة صباحا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الجمعة مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة، ومتوقعة وجود شبورة مائية صباحا على أن يكن الطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وليلًا يكون الطقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، يكون ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 30 20

الإسكندرية 30 22

وادي النطرون 31 20

طنطا 30 19

شبين الكوم 30 20

دمنهور 30 19

بلطيم 29 22

مطروح 29 20

السلوم 29 20

سيوة 32 19

بورسعيد 29 23

دمياط 30 23

الزقازيق 30 20

المنصورة 29 20

الإسماعيلية 31 23

السويس 31 23

العريش 30 21

رفح 30 21

راس سدر 33 23

نخل 32 17

نويبع 33 25

طابا 32 22

كاترين 28 16

الطور 31 23

شرم الشيخ 33 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 31 20

بني سويف 32 23

المنيا 33 23

أسيوط 33 23

سوهاج 34 22

قنا 36 23

الأقصر 37 24

أسوان 38 25

إدفو 38 24

أبوسمبل 39 25

الوادي الجديد 36 23

شلاتين 34 25

أبورماد 33 26

حلايب 33 26

راس حدربة 33 26

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 41 26

المدينة 37 23

الرياض 34 17

المنامة 32 28

أبوظبي 36 24

الدوحة 34 27

الكويت 37 20

دمشق 29 10

بيروت 28 22

عمان 28 13

القدس 25 15

غزة 29 20

بغداد 35 18

مسقط 32 24

صنعاء 25 07

الخرطوم 40 25

طرابلس 26 21

تونس 22 12

الجزائر 21 11

الرباط 21 11

أنقرة 26 07

إسطنبول 26 17

إسلام آباد 33 17

نيودلهي 35 24

جاكرتا 34 23

بكين 19 06

كوالالمبور 34 24

طوكيو 14 12

أثينا 27 18

روما 16 08

باريس 13 06

مدريد 18 05

برلين 11 05

لندن 13 08

مونتريال 12 06

موسكو 09 01

نيويورك 18 08

واشنطن 16 07

نواكشوط 37 26

أديس أبابا 23 13