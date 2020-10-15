بورصة الكتب.. أسعار أحدث الإصدارات الجديدة

مع عودة الفعاليات الثقافية، ومعارض الكتاب في الأقاليم، يفكر القارئ في شراء مجموعة من أحدث الكتب، وتقدم "الوطن" في خدمة "بورصة الكتب" أسعار مجموعة متنوعة من إصدارات وزارة الثقافة ودور النشر المختلفة.

"طبيب أرياف" رواية صادرة عن دار الشروق للروائي محمد المنسي قنديل، والرواية تجربة جديدة في الكتابة حول العالم الخفي للريف المصري، حيث يكتشف الطبيب/ البطل، أن القوانين البدائية ما زالت هي السائدة، وأن هناك سلطة مطلقة تعتمد عليها وتستمد قوتها من جذور بعيدة، والرواية مطروحة في المكتبات بسعر 68 جنيهًا مصريًا.

"الخطاب القصصي عند يوسف إدريس" صادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، للكاتب الروائي عمرو العادلي، والكتاب رسالة الماجستير الخاصة بالمؤلف والحاصل عليها من جامعة عين شمس، ويتناول كتب يوسف إدريس بالنقد والتحليل من خلال تحليل 8 نصوص من قصص يوسف إدريس، ورؤيته للعالم، من خلال القصص، ومن وجهة نظر المستشرقين لوسيان غولمان، وسعر الكتاب 8 جنيهات مصرية.

كتاب "لماذا يريد الرجل وترفض المرأة؟ دليلك العلمي لحياة جنسية إيجابية" صادر عن الدار المصرية اللبنانية، من تأليف الدكتور شريف عرفة، الباحث في علم النفس الإيجابي التطبيقي.

ويتناول الكتاب الفرق بين الغريزة الجنسية للرجل والمرأة، وكيفية خُلق توافق جنسي طويل الأمد، ويُقدم لذلك حلولاً علمية وعملية- استنادًا لأحدث ما توصل له العلم الحديث، وسعر الكتاب 80 جنيهًا مصريًا.

"كنت طفلًا قبطيًا في المنيا" صادر عن مؤسسة مجاز الثقافية للترجمة والنشر والتوزيع، للمؤلف مينا عادل جيد، ويقع في 130 صفحة، من القطع المتوسط، من تقديم الدكتور سعيد المصري، مستشار وزيرة الثقافة لتطوير المنظومة الثقافية، والأمين السابق للمجلس الأعلى للثقافة.

ويتناول الكتاب رؤية العالم لدى أسرة قبطية من الطبقة المتوسطة بصوت المؤلف، وسعر الكتاب 60 جنيهًا.

كتاب "مذكرات عراب الموسيقى هاني شنودة"، الصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع لكاتب مصطفىل حمدي، ويتناول رحلة الموسيقار هاني شنودة، في عالم الموسيقى المصرية، كواحد من أيقونات الموسيقى المصرية الحديثة، حيث أن اسهاماته غيرت من شكل الأغنية المصرية منذ سبعينيات القرن الماضي، وسعر الكتاب 60 جنيهًا مصريًا.